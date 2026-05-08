Ni los estadios le quedaron grandes. Shakira parece decidida a conquistar cada escenario que se le atraviese en este 2026. Y ahora, además de dominar el pop latino, también vuelve a coronarse como reina del fútbol mundial.

La barranquillera no deja de sumar momentos históricos. Hace apenas unos días paralizó a Copacabana con el concierto más multitudinario de toda su carrera. Millones de personas llegaron para verla, haciendo ver que su fenómeno trasciende idiomas, generaciones y fronteras.

Cuando todavía se habla de su magistral presentación, la artista apareció nuevamente desde territorio carioca para informar que será la voz oficial de Dai Dai (vamos, vamos), la canción oficial de la FIFA World Cup 2026, junto al cantante nigeriano Burna Boy, tema que se estrenará el jueves 14 de mayo.

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“Estamos listos con la canción oficial del Mundial 2026”, escribió la artista barranquillera.

Desde el mítico estadio Maracaná, compartió un adelanto del videoclip en el que aparece caminando sobre la cancha con un balón en la mano, luciendo un atuendo amarillo y azul inspirado en Brasil, mientras de fondo suena el ritmo que acompañará el torneo.

La barranquillera ya había marcado una era con Waka Waka (This Time for Africa), canción oficial del Mundial de Sudáfrica 2010. Ahora, con el anuncio de Dai Dai para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Shakira suma segunda participación en el tema oficial.

Además, su relación con los mundiales comenzó desde Alemania 2006, cuando interpretó una versión futbolera de Hips Don’t Lie en la clausura del torneo. Aunque ese tema no fue la canción oficial de FIFA, sí consolidó el vínculo de la artista con el evento deportivo más grande de todo el planeta. También en Brasil 2014 actuó en la final con La la la.

Tras revisar registros históricos de himnos oficiales de la Copa del Mundo y artistas asociados a FIFA, no aparece otro cantante latino con dos canciones vinculadas oficialmente a mundiales masculinos. Figuras como Ricky Martin, Pitbull o Jennifer López participaron una sola vez en himnos mundialistas.

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Ni latino ni ningún otro. Es la única cantante en protagonizar dos canciones oficiales.

El fenómeno alrededor de Shakira es tan fuerte que en redes sociales muchos aficionados ya la llaman “la reina de los mundiales”. En foros y comunidades futboleras, varios usuarios celebran que Waka Waka siga siendo considerada la canción más icónica de una Copa del Mundo.

Y así como rueda el balón cada cuatro años, también vuelve a rodar la música de ‘la Loba’. Su voz ya hace parte de esta contienda.