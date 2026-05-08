Un hombre murió y otro resultó herido en medio de un atentado sicarial registrado hacia las 4:30 de la tarde de este jueves 7 de mayo en el barrio Evaristo Sourdis, en la localidad Suroccidente de Barranquilla.

La víctima fatal fue identificada como Luis Alberto Leiva Guerra, de 42 años, comerciante y residente en el barrio La Paz.

En el mismo hecho resultó lesionado Iván Andrés Zambrano Macausland, de 21 años, quien presentó una herida por proyectil de arma de fuego en la pierna izquierda.

Según testigos, ambos hombres se encontraban reparando una motocicleta en vía pública cuando fueron sorprendidos por dos sujetos que se movilizaban en otra motocicleta. El parrillero desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra las víctimas antes de huir del lugar junto a su cómplice.

Tras el ataque, Leiva Guerra fue trasladado al Camino El Bosque, donde falleció debido a la gravedad de las heridas, mientras que el joven lesionado recibió atención médica en el Hospital de La Manga.

Las autoridades adelantaron labores de vecindario, entrevistas a familiares y testigos, además del análisis de cámaras de seguridad instaladas en la zona para tratar de identificar a los responsables del crimen.

De acuerdo con información recopilada por los investigadores, una de las hipótesis apunta a una posible venganza relacionada con disputas internas del grupo delincuencial organizado Los Costeños, estructura con injerencia criminal en el sector donde ocurrió el atentado.

Asimismo, se conoció que el hoy fallecido registraba una anotación judicial por tráfico de estupefacientes en 2024, mientras que el lesionado aparece vinculado en un proceso por fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Hay que señalar que en el mismo barrio Evaristo Sourdis también se registró otro hecho de sangre hacia las 3:10 de la tarde de este mismo jueves, luego de un ataque sicarial que segó la vida del cobradiario identificado como Gleiben David Cabarcas Ordeñana, de 32 años.

Hay que mencionar que este individuo había sido procesado años atrás por el delito de violencia intrafamiliar y en agosto de 2025 abandonó la cárcel tras cumplir con una medida ordenada por un juez.