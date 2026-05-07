Una cámara de seguridad de una de las bodegas de la Gran Central de Abastos, Granabastos, captó el momento en el que Jorge Arcadio Meléndez Lidueña, de 30 años, y Luis Miguel Navarro Manotas, de 35, se desplazaban en una moto a alta velocidad por un patio del recinto y, posteriormente, terminaron muertos tras un violento choque registrado en la tarde de este miércoles 6 de mayo.

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Todo sucedió a eso de las 5:20 de la tarde, cuando prácticamente toda la zona comercial de la Gran Central de Abastos se encontraba cerrada y el personal de servicio empezaba a evacuar las bodegas y expendios.

Testigos señalaron que los dos hombres, coteros de oficio, habrían salido de una de las zonas de almacenamiento después de una jornada de trabajo y se embarcaron en una motocicleta, propiedad de Jorge Arcadio. Sin embargo, el que la conducía no era él sino su compañero Luis Miguel Navarro, quien, aparentemente, estaba aprendiendo a conducir.

Las personas que estaban en el lugar señalaron a las autoridades que a los motorizados se les vio pasar a alta velocidad por el patio de la bahía, tal y como quedó plasmado en el video de la cámara de seguridad que se viralizó en redes sociales.

Luego del desplazamiento, de acuerdo con los testigos, los motorizados chocaron contra una estructura de cemento, como una especie de cuneta, lo que les ocasionó la muerte de manera inmediata.

¿Clase de manejo?

En el lugar, empleados manifestaron que las dos víctimas mortales habían salido de laborar y que Luis Miguel Navarro le habría insistido a Jorge Arcadio para que le enseñara a manejar moto o le afianzara los conocimientos para la conducción del vehículo.

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Incluso, previo al accidente, las víctimas ya estaban cercanos a la puerta de Granabastos y, por insistencia de Luis Miguel, Jorge Arcadio habría aceptado regresar a dar la clase. Eso lo señaló un conocido de los dos coteros, quien agregó que él también iba montado en la moto y que decidió bajarse cuando los dos hombres acordaron regresar para practicar el manejo.

Las autoridades de Tránsito de Soledad indagan la versión que señaló que los dos coteros estaban bajo los efectos del alcohol.