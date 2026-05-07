Tras varias horas de discusión entre los miembros de la Sociedad de Activos Especiales y la Iglesia Vida Abundante, el proceso formal de desalojo dio inicio a las horas del mediodía.

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A pesar de que la congregación religiosa fue enfática en su pedido de un acta administrativa que justifique la diligencia, la entidad del Gobierno prosiguió con la orden y se encuentra haciendo inventario de los cuatro locales ocupados por la comunidad.

De igual manera, las comitivas de la SAE hicieron inspección de los locales de la antigua bolera y zonas comunes.

Así las cosas, algunos feligreses lograron ingresar al inmueble para poder sacar mobiliario de la iglesia y objetos personales.

Sumado a esto, alrededor de tres camiones de la SAE están haciendo carga de otras partes de la infraestructura religiosa como equipos de sonido y atriles.

Orlando Amador Desalojo del inmueble de Titos Bolos en Barranquilla.

Cabe resaltar que algunos representantes legales de la iglesia todavía no han firmado el acta de desalojo y esperan una especie de “salvavidas” judicial para recuperar el control del inmueble.