En medio de la creciente preocupación por la seguridad del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, se pronunció frente a la denuncia sobre un presunto plan criminal en su contra.

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“El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, expresa su solidaridad con el alcalde de Barranquilla, Alex Char, quien denunció, con base en información de la Policía Nacional, la existencia de un presunto plan criminal para atentar contra su vida y la de su familia”, señala el pronunciamiento.

Ante la situación, el jefe del Ministerio Público hizo un llamado a las autoridades para que actúen con rapidez y garanticen la seguridad del mandatario y su entorno.

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“Como Procurador General, hago un llamado a las autoridades para que, con prontitud, se implementen todas las acciones que garanticen la protección de las personas amenazadas”, indicó.

El pronunciamiento también hace referencia a las acciones ya anunciadas por el Gobierno nacional tras conocerse la denuncia.

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“Ante estos hechos, el Gobierno informó la activación de los organismos de inteligencia del Estado para verificar la información y adoptar las medidas necesarias”, dice la PGN.

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, expresa su solidaridad con el alcalde de Barranquilla, Alex Char, quien denunció, con base en información de la Policía Nacional, la existencia de un presunto plan criminal para atentar contra su vida y la de su familia.



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Las autoridades continúan evaluando la situación mientras avanzan las acciones para garantizar la protección del mandatario y esclarecer el alcance de las amenazas denunciadas.