La Procuraduría General de la Nación informó este viernes que declaró la nulidad de las actuaciones iniciadas con ocasión de la fiesta que amenizó el cantante de música vallenata Nelson Velásquez en el interior de la cárcel de Itagüí el pasado 8 de abril, sin la autorización de la dirección general del Inpec ni del Gobierno nacional a través del Ministerio de Justicia.

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Esto tras advertir la falta de requisitos sustanciales en el auto de apertura de investigación contra 11 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que podría constituirse en violaciones al debido proceso y de derechos fundamentales.

Las irregularidades en el proceso disciplinario llevaron a la Procuraduría a dejar el pasado jueves sin efecto la suspensión provisional de once dragoneantes del Inpec vinculados a la fiesta.

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Sin embargo, el proceso no se dio por terminado. Este viernes el Ministerio Público, tras declarar la nulidad de las primeras actuaciones, reabrió la investigación disciplinaria y vinculó al director encargado del centro penitenciario, Fabián Leandro León Rodríguez, quien funge como subdirector, por presunta falsedad ideológica en documento público.

Con la incorporación de León Rodríguez, el Ministerio Público amplió el caso a 12 funcionarios y ordenó la suspensión provisional de los dragoneantes: Nairo Vargas Rubio, Fran Alexander Barbosa Pinzón, Jhon Eduar Aguilar Conde, José Luis Becerra Puello, Juan Camilo Góez David, Juan Diego Ospina Morales y Gustavo Adolfo Montejo Casas; el intendente, Eduardo Parra Ceballos; los tenientes: Heyler Antonio Fracica Sarmiento, Fredy Antonio Ciprián Díaz y Fabián Leandro León Rodríguez; y el inspector jefe, Salvador Del Cristo Jiménez Palencia, por el término de tres meses, sin remuneración, mientras se adelanta la investigación.

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Por último, el Ministerio Público compulsó copias para que se investigue al director titular del centro penitenciario, Édgar Iván Pérez Ortega, por, presuntamente, realizar cambios en los turnos de manera informal.