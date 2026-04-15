Tras varios días en el centro de críticas y señalamientos, e incluso con investigaciones en curso por su participación en la parranda realizada en la cárcel de Itagüí, el cantante vallenato Nelson Velásquez rompió el silencio y fijó su posición frente al caso.

A través de un comunicado público, el artista explicó que su presencia en el evento obedeció exclusivamente a un compromiso profesional previamente adquirido por su equipo de trabajo. Según indicó, la información que recibió en ese momento señalaba que se trataba de una actividad de carácter cultural y debidamente autorizada.

“Mi participación en la presentación de la semana pasada obedeció exclusivamente al cumplimiento de un compromiso artístico previamente adquirido y gestionado por mi equipo de trabajo”, señaló.

Nelson Velásquez asegura que desconocía irregularidades en el evento de la cárcel de Itagüí

En su pronunciamiento, Velásquez insistió en que no tenía conocimiento previo de las condiciones reales en las que se desarrollaría la presentación, ni de posibles irregularidades al interior del centro penitenciario.

“Actué en todo momento de buena fe, confiando en la legalidad y legitimidad de las condiciones bajo las cuales se desarrollaría dicha actividad. No tuve conocimiento previo ni participación alguna en hechos distintos a mi ejercicio profesional como artista”, afirmó.

Sus declaraciones se conocen en medio de una investigación más amplia que también aborda la presunta circulación de dinero dentro del penal y la realización del evento sin controles efectivos.

Velásquez se desmarca de la organización de la parranda en la cárcel de Itagüí y dice que colaborará con la investigación

El artista también enfatizó que su rol se limitó únicamente a la presentación musical, sin participación en la logística o autorización del evento.

“Quiero ser enfático en que mi rol se limitó exclusivamente a la ejecución de una presentación musical, sin intervención en la organización, logística o autorización del evento”, expresó.

En la parte final de su comunicado, Velásquez reiteró su respeto por las instituciones y manifestó su disposición para atender cualquier requerimiento de las autoridades.

“Reitero mi respeto por las instituciones y por la administración de justicia, y manifiesto mi total disposición para atender cualquier requerimiento de las autoridades competentes y contribuir al esclarecimiento de los hechos”.

Cámaras fuera de servicio y fallas en el control interno: lo que investiga la Fiscalía tras parranda en la cárcel de Itagüí

El caso en el que se menciona al cantante forma parte de una investigación que ha puesto bajo la lupa las condiciones dentro de la cárcel de Itagüí.

Entre los aspectos más relevantes está la inactividad de las cámaras de seguridad en el pabellón donde se realizó la celebración.

La falta de registros internos ha dificultado esclarecer lo ocurrido durante la parranda, aunque cámaras externas sí lograron captar el ingreso de personas y vehículos al penal el pasado 8 de abril.