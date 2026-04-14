El presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia de Bernardo Camacho al cargo de superintendente nacional de salud, función en la que se desempeñó durante aproximadamente seis meses.

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En entrevista con Blu Radio, Camacho manifestó que no hará declaraciones sobre su salida y sostuvo que su decisión fue de carácter voluntario. Con esta renuncia, ya son cuatro las personas que han pasado por la dirección de la entidad en lo que va del actual Gobierno.

Asimismo, la salida ocurre en medio de un panorama complejo para el sistema de salud, marcado por problemas financieros y dificultades en la prestación de servicios. Según datos del sector, las EPS que se encuentran bajo intervención acumulan deudas que superan los 19 billones de pesos, y actualmente ocho de ellas están bajo esta medida.

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Por otro lado, Bernardo Camacho había sido nombrado el 28 de octubre de 2025, y posesionado por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Su retiro se produce cerca de medio año después de su llegada. Por ahora, no se han conocido las razones específicas de su renuncia.

“Serví al gobierno del Presidente Petro con responsabilidad”

Tras conocerse su salida, Supersalud emitió un comunicado en el que el doctor expresó su agradecimiento al jefe de Estado y defendió su gestió.

“Mi compromiso con los principios de equidad, justicia social y defensa del sistema público de salud se mantiene inquebrantable. Serví al gobierno del Presidente Petro con responsabilidad, eficacia, transparencia y lealtad durante estos cinco meses y continuaré apoyando, desde cualquier espacio, las políticas que busquen garantizar el acceso universal y digno de los servicios de salud para todos los colombianos”, se lee en el comunicado.

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Asimismo, durante su gestión, la Superintendencia Nacional de Salud reforzó acciones de control y vigilancia dentro del sistema de salud, especialmente en lo relacionado con el uso de recursos públicos, la atención de usuarios y el seguimiento a actores intervenidos. También destacó la activación de alertas ante organismos de control como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría por hallazgos en distintos procesos de inspección.

De igual forma, mencionó la presentación de denuncias relacionadas con embargos de recursos del sector salud, el fortalecimiento de la transparencia en la contratación, la puesta en marcha de estrategias de seguimiento a EPS intervenidas y la implementación de planes para mejorar la entrega de medicamentos y la atención de quejas y reclamos de los usuarios.

El exfuncionario también resaltó avances en la modernización tecnológica de la entidad, la articulación con otras instituciones del Estado mediante mesas de trabajo, el seguimiento a órdenes judiciales y la coordinación de acciones para el manejo de la crisis del sistema de salud.

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En su pronunciamiento final, Camacho concluyó que “la salud no es un negocio; es un derecho fundamental. Los avances logrados en estos meses son el resultado de un trabajo colectivo, honesto y comprometido con el pueblo colombiano. Dejo la Superintendencia con la tranquilidad de haber cumplido con autonomía, independencia, ética, transparencia y lealtad al mandato presidencial”.

Finalmente, el Gobierno nacional aún no ha anunciado quién asumirá la Superintendencia Nacional de Salud tras su salida.