Desde ya en algunos sectores políticos del país ha generado una fuerte polémica el hecho de que Daniel Quintero sea el nuevo superintendente de Salud, en reemplazo de Bernardo Camacho.

Pese a que el presidente Petro no se ha pronunciado oficialmente sobre este nombramiento, en la página de la Presidencia fue publicada la hoja de vida del ex alcalde de Medellín para asumir este cargo.

De inmediato se generaron algunas reacciones políticas. “Este gobierno dejó todo escrúpulo y terminará de destruir el sistema de salud con el alcalde que tanto daño le hizo a Medellín”, señaló el senador electo del Centro Democrático, Andrés Forero, cabeza a la cámara alta por ese partido.

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