Por negligencia de la Nueva EPS murió el menor Kevin Arley Acosta, el niño de 7 años, quien padecía hemofilia A severa y falleció luego de meses de espera por su tratamiento.

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Así lo determinó el pasado 17 de marzo la Procuraduría General de la Nación luego de una investigación que arrojó que esta EPS “no garantizó la entrega oportuna del medicamento conocido como EMICIZUMAB” y “puso el niño en una situación clínica crítica”.

“Kevin Arley estuvo prácticamente dos meses sin recibir el medicamento, pues Medicarte, la IPS que lo atendía, había suspendido la entrega del medicamento a sus pacientes por falta de pago de la Nueva EPS“, señaló el Ministerio Público.

Ante lo sucedido, la familia de Kevin interpuso una demanda contra el Estado por la muerte del niño, y pide una millonaria reparación.

Yudy Katherine Pico, madre del menor, lleva meses batallando en el ámbito legal para demostrar que lo sucedido fue negligencia de la Nueva EPS, intervenida por el Estado colombiano, por lo que la familia solicita más de 1.800 millones de pesos.

Sin embargo, la conciliación sería el primer paso antes de un proceso de reparación directa, un método judicial para reclamarle al Estado una indemnización monetaria.

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Si la conciliación fracasa, la justicia debe determinar si la pretensión es justa y pagar lo solicitado. No obstante, la familia de la víctima propuso en las últimas horas, para evitar el engorroso camino de los estrados, una cifra de 923,26 millones de pesos.

De dicho monto, todo miembro afectado por la muerte del niño sacaría una parte: Yudy Katherine, pide más de 175 millones; las dos hermanas de Kevin podrían recibir más de 87,54 millones, cada una.

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Igualmente, Johan Steven Corredor Pico, el hermano de Kevin, podría obtener otros 87,54 millones; asimismo, Carmen Cecilia Naranjo de Pico, la abuela materna.

En total, son once los dolientes de Kevin que buscan que el Estado reconozca sus falencias en la muerte del menor.