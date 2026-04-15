En el marco de la ofensiva contra la extorsión, las autoridades lograron la captura en flagrancia de seis presuntos integrantes de estructuras criminales que venían afectando al sector comercio en Barranquilla y su área metropolitana.

El operativo fue desarrollado por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y a través del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), como parte del plan “Unidos contra el secuestro y la extorsión”.

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos harían parte de los grupos delincuenciales organizados ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, estructuras señaladas de ejecutar acciones criminales de intimidación contra comerciantes, incluyendo disparos contra fachadas de establecimientos, distribución de panfletos extorsivos y amenazas mediante videollamadas.

Entre los capturados figuró alias ‘Bola 8’, presunto cabecilla de la red criminal, quien utilizaba una motocicleta similar a las del Gaula y se hacía pasar por investigador de esta unidad para generar confianza en sus víctimas y posteriormente extorsionarlas. Según las autoridades, este individuo registra seis anotaciones judiciales, tres de ellas por el delito de fuga de presos.

Los detenidos fueron identificados como Orlando Jesús Araujo Reyes, de 20 años; Guillermo Enrique Gracia Mora, de 38; Víctor Manuel Sierra Barandica, de 38; Jordy Eliécer Escorcia Quiroz, de 32; Jesús David Viñasco Gracia, de 18; y Darvis Euclides Castillo Medina, de 22 años.

Las autoridades indicaron que esta estructura ilegal generaba ingresos mensuales que oscilaban entre los 80 y 100 millones de pesos, producto de las exigencias económicas a comerciantes de la ciudad.

Durante los procedimientos fueron incautados varios teléfonos celulares, dos motocicletas, panfletos extorsivos y más de cinco millones de pesos en efectivo, presuntamente provenientes de esta actividad ilícita.

En conjunto, los capturados registran 15 anotaciones judiciales por delitos como concierto para delinquir, extorsión, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, hurto, fuga de presos, uso de documento falso y homicidio.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló que estos resultados hacen parte de la ofensiva permanente contra las estructuras criminales que afectan la tranquilidad ciudadana, especialmente en el sector comercio.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró el llamado a la comunidad para denunciar cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a través de la línea 165 del Gaula o la línea contra el crimen 317 896 5523, garantizando absoluta reserva de la información.