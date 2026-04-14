El superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Larry Álvarez Morales, anunció el pasado lunes la suspensión de 31 licencias de funcionamiento a empresas de seguridad presuntamente infiltradas por estructuras criminales.

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En ese sentido, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (Supervigilancia) adoptó varias decisiones, como medidas contra compañías en distintas regiones del país, incluyendo Barranquilla.

En la capital del Atlántico se vieron involucradas las sedes de las empresas Atenas Seguridad Privada ltda. y Maximus Seguridad Privada ltda., a las cuales se les canceló la licencia en fallo de primera instancia.

“Todas las actuaciones se adelantan garantizando el debido proceso, pero bajo una postura firme frente a cualquier irregularidad”, explicó el superintendente Álvarez, indicando que “el patrón identificado muestra empresas que obtienen licencias legales para operar, pero posteriormente ponen personal, armas o recursos al servicio de organizaciones ilegales”.

Ver también: Supervigilancia suspende 31 licencias a empresas de seguridad que estarían infiltradas por estructuras criminales

Asimismo, el superintendente de Vigilancia aseguró que las investigaciones judiciales han permitido detectar armas autorizadas vinculadas a hechos delictivos y personal relacionado con estructuras criminales.

X @LarryAlvarezM El superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Larry Álvarez Morales.

En cuanto a las empresas con sede en Barranquilla, a las que les fue retirada sus licencias para operar, se encuentran seis:

OL Security Group Ltda.

Atenas Seguridad Privada Ltda.

Blink Seguridad Privada Ltda.

Seguridad Privada Lost Prevention

Maximus Seguridad Privada Ltda

Compañía de Vigilancia y Seguridad Privada Águila de Oro de Colombia Ltda.

JM Security Ltda.

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