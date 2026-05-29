Tras más de una semana del hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que murió tras someterse a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal en el sur de Bogotá el pasado 13 de mayo, se conocieron las graves lesiones que los médicos forenses encontraron en el cadáver al realizar la necropsia.

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Tomada de redes sociales Yulixa Toloza.

De acuerdo con el informe forense, el cuerpo de Yulixa Toloza presentaba “graves lesiones internas, fracturas, heridas con arma blanca y complicaciones asociadas al procedimiento estético al que fue sometida”.

En ese sentido, la muerte de la mujer fue relacionada con un “procedimiento de succión adiposa en abdomen y dorso”, al que se sometió días antes de ser hallada sin vida el 19 de mayo en Apulo, Cundinamarca.

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“Hallazgos de necropsia permiten determinar una disección hemorrágica encontrada en la zona abdominal anterior y en dorso desde el cuello hasta región glútea, debido a un procedimiento de succión de tejido graso del tejido celular subcutáneo, complicada con un embolismo graso a pulmón e insuficiencia respiratoria aguda secundaria y anemia aguda”, detalla el informe de Medicina Legal.

Respecto a las fracturas, la necropsia permitió establecer que el cuerpo de Toloza presentaba en “arcos costales izquierdos del 2 al 8 y derechos del 2 al 7 en región anterior”.

Asimismo, se identificó “un hematoma en pliegue antecubital derecho de 3 x 1 cm. En la disección especial de cuello se observa hematoma en platisma y en esternocleidomastoideo anterior izquierdo, sin evidencia de hematomas profundos ni fracturas”.

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Igualmente el informe da cuenta de al menos 11 heridas con elementos cortopunzantes en abdomen, tórax, axilas, espalda, región inguinal, zona sacra y glúteos.

Tres personas, una mujer y dos hombres, fueron detenidos en Venezuela por su presunta implicación en el asesinato de Yulixa Toloza, una mujer desaparecida tras someterse a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal en Bogotá, informó este miércoles el Viceministerio del Sistema Integrado de Investigación Penal.

Capturados por su vinculación con asesinato de Yulixa Toloza

Hasta el momento han sido capturadas cinco personas por el caso de Yulixa Toloza: la dueña y el administrador de Beauty Láser, María Fernanda Delgado Hernández, de 30 años, y su pareja, Edinson José Torres Sarmiento, de 40.

Policía de Portuguesa V María Fernanda Delgado Hernández y Edinson Torres, capturados en Venezuela por el caso Yulixa Toloza.

También está siendo procesado Eduardo David Ramos, quien habría realizado el procedimiento de lipólisis láser. Las autoridades investigan si este hombre contaba con la formación médica requerida para hacer dicha intervención.

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Policía Nacional Bolivariana

Igualmente fueron detenidos Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, señalados por la Fiscalía de intentar desaparecer el vehículo usado para trasladar y abandonar el cuerpo de Yulixa Toloza, hallado el 19 de mayo en Apulo, Cundinamarca.