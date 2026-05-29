El Ejército de Liberación Nacional – ELN – se atribuyó el secuestro de Alfredo Iván Guzmán Valcárcel, hijo del exalcalde de Tame, Arauca, Alfredo Guzmán Tafur, quien se desempeñaba como coordinador de campaña de la candidata presidencial Paloma Valencia.

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A través de un comunicado, el grupo armado afirmó que unidades del Frente de Guerra Oriental, Comandante en Jefe Manuel Vásquez Castaño, detuvieron a Guzmán Valcárcel el pasado 25 de mayo a eso de las 03:30 horas, en acciones de control territorial, en el casco urbano del municipio de Tame.

Además, aseguraron que al secuestrado se le “está llevando el debido proceso” y que en los próximos días será entregado ante organismos humanitarios.

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Finalmente, el ELN hizo una fuerte advertencia a las Fuerzas Militares. “Responsabilizamos a las fuerzas militares de cualquier consecuencia que pueda presentarse en caso de intentar un operativo de rescate”.

Recordemos que Guzmán Valcárcel, de 33 años, según el Centro Democrático, ejercía la función de coordinador de campaña en ese municipio.

“Este hecho se suma a los ataques sistemáticos contra simpatizantes y militantes del Centro Democrático en distintas regiones del país. No vamos a callar ni a ceder ante la intimidación”, expresó el partido en una publicación de X en la que además exigió su “liberación inmediata”.

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Según información preliminar, Guzmán Valcárcel fue interceptado por hombres armados cuando se dirigía al barrio Villa Maestro en Arauca, y desde entonces perdió comunicación con sus familiares y amigos.

En su momento el ministro de Defensa enfatizó que el “secuestro es uno de los crímenes más atroces” y que tiene una pena de hasta 40 años, por lo que investigarán el paradero del coordinador de campaña de Valencia.

Por su parte, la candidata presidencial expresó su solidaridad con el exalcalde de Tame y su familia, y cuestionó la política de ‘paz total’ del presidente colombiano, Gustavo Petro.

“La ‘paz total’ nos trajo de vuelta el secuestro, delito más espantoso del que Colombia estaba casi libre. No más secuestros. No más paz total”, escribió Valencia en su cuenta de X.

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Arauca es uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado en Colombia, con una fuerte presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las FARC.

A principios de mes, el ELN anunció que impuso “condenas” de hasta cinco años de “prisión revolucionaria” a dos funcionarios del CTI de la Fiscalía y de tres años a dos policías, todos secuestrados desde mediados del año pasado en ese departamento fronterizo con Venezuela.

“En este departamento quien está cometiendo los peores asesinatos es el cartel del ELN”, afirmó entonces Sánchez Suárez, quien al igual que Petro califica a esa guerrilla como una banda narcotraficante.