A pocas horas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, el candidato de Defensores de la Patria, Abelardo De la Espriella, aseguró sentirse tranquilo frente al trabajo realizado durante la campaña y afirmó que llega al cierre de la contienda con la convicción de haber conectado con los ciudadanos por fuera de las estructuras tradicionales de la política.

En entrevista con Erika Fontalvo, directora de la Casa Editorial EL HERALDO, el aspirante presidencial defendió su candidatura como una alternativa distinta a los partidos tradicionales y lanzó duras críticas contra el presidente Gustavo Petro y contra varios de sus contendores.

Según De la Espriella, uno de los principales activos de su candidatura es precisamente no provenir de la clase política tradicional.

“Yo no vengo de la rosca política. Vengo de la empresa privada, soy emprendedor, no estoy patrocinado por grandes capitales y además soy un hijo del Caribe. La gente sabe que tengo el carácter, la determinación y, perdónenme el castizo, los cojones para hacer lo que Colombia necesita”, sostuvo.

Durante la conversación, el abogado insistió en que su proyecto político trasciende las dinámicas tradicionales de las campañas electorales.

“Esto es un fenómeno político popular y el pueblo es el que lo dirige. La misma gente fue la que empezó con el tema del Tigre y nosotros simplemente lo adoptamos”, señaló.

Críticas a Petro

Uno de los momentos más contundentes de la entrevista llegó cuando se refirió al Gobierno nacional.

“El mayor error de Petro fue engañar al pueblo colombiano. Engañaron a un pueblo que confió en un proyecto de cambio que terminó siendo una farsa llena de corruptos, bandidos, filibusteros y piratas que desangraron las arcas públicas”, afirmó.

A juicio del candidato, el actual Gobierno deterioró áreas fundamentales del Estado.

“Se descojonó la seguridad como nunca porque empoderaron a los bandidos y castraron a la fuerza pública. Acabaron con el sistema de salud de manera deliberada y crearon una crisis sanitaria y humanitaria”, agregó.

Asimismo, aseguró que tanto Petro como el candidato Iván Cepeda han intensificado su presencia en el Caribe por razones electorales.

JOSEFINA VILLARREAL

“Petro y Cepeda están desesperados. Se acordaron de la región Caribe cuando ya están en campaña. Petro prometió que esta sería la potencia mundial de la vida, le dio la espalda al Caribe y ahora viene a tratar de raspar la olla para conseguir unos votos”, manifestó.

De la Espriella también rechazó las etiquetas ideológicas que suelen acompañar su candidatura.

“Yo no soy de ultraderecha porque una persona de ultraderecha no es demócrata. Si tengo algo extremo es la coherencia”, aseguró.

Añadió que sus principales banderas son la seguridad, la lucha contra la corrupción, la defensa de la familia y la generación de oportunidades.

“Defiendo la lucha contra el crimen organizado, mano de hierro para los bandidos y protección para los ciudadanos de bien. Defiendo oportunidades de educación y trabajo para los jóvenes. ¿Qué tiene eso de extremo? Mi marco es la Constitución y la ley”, afirmó.

El candidato insistió en que el país necesita una figura ajena a la política tradicional.

“Los de siempre llevaron al país a este punto. Petro es la cereza del pastel, pero el desastre viene de muchos gobiernos. Se necesita un outsider, alguien independiente económica y políticamente, que no tenga mañas”, dijo.

De la Espriella también se refirió a la candidata Paloma Valencia, con quien ha protagonizado varios cruces durante la campaña.

JOSEFINA VILLARREAL

“Yo la respeto. Me parece una mujer correcta y valiente. Pero creo que su campaña se desinfló porque recibió a todos los politiqueros y a todos los partidos. Ahí se equivocó y el pueblo se lo está cobrando”, afirmó.

Al mismo tiempo, aseguró que mantiene respeto por el expresidente Álvaro Uribe, aunque reconoció cierta distancia reciente.

Finalmente, aseguró que –en caso de perder las elecciones– aceptaría la curul en el Congreso de la República.

“Pues si pierdo con Iván Cepeda me convierto en el jefe de la oposición y me quedo en el Congreso enfrentando el régimen de Cepeda a lo que dé y me hago matar por este país”, concluyó el candidato, convencido de su victoria en primera vuelta este domingo 31 de mayo.