Abelardo De La Espriella cuestionó nuevamente la fallida paz total y “el proyecto del cambio” del Gobierno nacional. En entrevista con EL HERALDO, el candidato presidencial se refirió a esta apuesta del presidente Gustavo Petro como un “engaño” al pueblo colombiano.

“Engañaron a un pueblo que confió en un proyecto de cambio que resultó siendo una farsa lleno de corruptos, de bandidos, de filibusteros y piratas que desangraron las arcas públicas y que entregaron el país a la criminalidad y que además destruyeron el sistema de salud”, sostuvo.

Sobre la paz total, una de las políticas del Gobierno nacional más cuestionadas por el aspirante de Defensores de la Patria, señaló que “el que esté por fuera de la ley va a sentir lo duro que muerde el tigre”, afirmando que si llega a la Casa de Nariño, los grupos armados “tienen 48 horas para entregarse”.

Añadió que quien no se someta a la ley será “dado de baja” y si se entrega será enviado “a una plataforma marina mientras construyo las cárceles. Aislado de todo. Van a saber conmigo cómo es que se hacen las cosas. Le voy a dar seguridad al pueblo colombiano. Los bandidos van a sentir miedo, pánico cuando ganen las elecciones y la gente de bien va a sentir tranquilidad y alivio porque los voy a proteger”, puntualizó.

Concluyó que “bandido que no se someta lo doy de baja, y si se somete lo manda a una megacárcel de verdad y se acabó. Tampoco hablaría con los grupos armados ilegales”.

Sobre la “herencia” que le dejaría Petro: los diálogos adelantados con el Clan del Golfo, señaló que “eso lo resuelvo yo con un bombardeo al segundo día. Vamos a ver quién aguanta más. Yo no vine a rodearme a la criminalidad, vine a someterlos y a acabarlos como las cucarachas que son”.