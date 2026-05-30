Luego de una conversación con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se anuncia el levantamiento de los aranceles aplicados a productos colombianos a partir del próximo 1 de junio. Así lo dio a conocer la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella.

En ese sentido, resaltaron que la decisión representa un alivio inmediato para empresarios, comerciantes, trabajadores y familias del sur del país, especialmente para el departamento de Nariño, cuya economía ha sufrido directamente las consecuencias del deterioro de la relación bilateral durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Durante la conversación, Abelardo De La Espriella le planteó al presidente Noboa la urgencia de levantar los aranceles que estaban afectando el comercio entre las dos naciones, destruyendo empleos y golpeando a quienes viven de la actividad productiva en la frontera.

El presidente ecuatoriano manifestó que el problema nunca fue con Colombia, sino con un Gobierno que no había actuado con firmeza frente a la seguridad fronteriza y el narcoterrorismo. Como respuesta al planteamiento de Abelardo De La Espriella, Noboa anunció que, desde el 1 de junio, la tarifa aplicada quedará en 0 %.

El candidato también planteó la construcción de una alianza estratégica con Ecuador para enfrentar el narcotráfico, la minería ilegal, la delincuencia organizada y el narcoterrorismo, además de avanzar hacia una relación energética recíproca y justa para ambas naciones.