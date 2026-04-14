El Gobierno nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación (DNP), adelantó una actualización del Sisbén para este 2026, con el objetivo de verificar la información de millones de personas registradas en el sistema.

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Asimismo, este proceso ha generado cambios en la clasificación de algunos hogares colombianos, lo que ha despertado inquietudes entre los ciudadanos. Sin embargo, las autoridades han hecho un llamado a la calma, aclarando que se trata de un procedimiento técnico orientado a mejorar la focalización de los subsidios.

Por otro lado, de acuerdo con el DNP, la actualización “incluyó 1’612.001 hogares y 4’221.012 personas, fortaleciendo la calidad de la información para la asignación de subsidios y programas sociales”.

Además, se realizó un cruce de datos con otras entidades, como el Sistema de Matrículas Estudiantiles del Ministerio de Educación y las bases de la Registraduría, con el fin de mejorar la precisión de la información socioeconómica de los hogares.

“La actualización permitió una mejor identificación de la realidad económica de los hogares: el porcentaje de personas con actividad que genera ingresos pasó del 22 % al 61 %, reflejando una mayor precisión en la información laboral”.

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También, el 29,78 % de los hogares registrados en el Sisbén presentaron cambios en su clasificación, lo que, según el DNP, permitirá una distribución más eficiente de los recursos del Estado hacia quienes más lo necesitan.

Frente a las preocupaciones ciudadanas, el Gobierno reiteró que los ajustes hacen parte de un proceso normal de actualización de datos.

“Estos ajustes se hacen con el fin de mantener la información actualizada y coherente con la realidad socioeconómica de los hogares”.

En esa misma línea, desde las autoridades locales se enfatizó que la actualización no implica sanciones para los ciudadanos.

“No es multa, no es sanción, no es que alguien decidió cambiarte”. Además, se desmintió la necesidad de realizar un nuevo trámite tras los cambios: “no necesitas una nueva encuesta”.

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Desde la Secretaría de Planeación de Bogotá también se explicó que la actualización “es un proceso técnico y automático”.

Las autoridades invitaron a los ciudadanos que tengan dudas a comunicarse a través de los canales oficiales o acudir a las oficinas del Sisbén en sus municipios. “La Secretaría Distrital de Planeación está revisando cada caso por sus canales oficiales”.

¿Cómo consultar el grupo del Sisbén?

Los ciudadanos pueden consultar su clasificación en el Sisbén a través de internet, siguiendo estos pasos:

Ingresar al portal oficial del Sisbén IV.

Hacer clic en la opción ‘Consultar tu grupo’.

Seleccionar el tipo de documento.

Digitar el número de identificación.

Hacer clic en ‘Consultar’.

Cabe recordar que el sistema mantiene su clasificación por grupos: