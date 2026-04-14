La Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada (Confevip) lanzó una alerta por el aumento de las muertes violentas en el país, según las cifras más recientes de Medicina Legal, que evidencian una tendencia al alza en los últimos años.

En 2024 se registraron 29.290 muertes violentas, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 30.787 casos, lo que representa un incremento del 9,7 %. Este aumento se refleja en delitos como el homicidio, que pasó de 13.917 en 2024 a 14.780 casos en 2025, lo que significa un crecimiento del 10,8 %.

La tendencia en 2026 mantiene esa línea preocupante. En el comparativo de enero y febrero, se pasó de 4.469 muertes violentas en 2025 a 4.940 en 2026, es decir, un aumento del 10,5 %.

Para Confevip, estas cifras no solo muestran un aumento, sino un deterioro progresivo de las condiciones de seguridad en el país, en un momento especialmente sensible por el contexto electoral.

“Desde la seguridad privada no nos estamos quedando quietos: estamos incorporando tecnología como drones, robótica, inteligencia artificial y sistemas de videovigilancia inteligente para anticiparnos a los riesgos y proteger mejor a los ciudadanos en sus entornos cotidianos”, advirtió Miguel Ángel Díaz, presidente de Confevip.

En ese camino, recientemente comenzaron a implementarse en el país robots humanoides orientados a tareas de vigilancia, que ya están siendo probados en conjuntos residenciales y centros comerciales, como un complemento al trabajo del personal de seguridad.

Miguel Ángel Díaz también hizo un llamado a las autoridades para fortalecer el trabajo conjunto: “Es clave que el Gobierno Nacional y los alcaldes cuenten con la seguridad privada como aliada. Si articulamos esfuerzos, podemos mejorar no solo la seguridad ciudadana, sino también la percepción de tranquilidad que hoy tanto necesitan los colombianos”.