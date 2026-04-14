El preacuerdo entre la Fiscalía y el ex director de la Ungrd, Olmedo López, por el caso de corrupción y el millonario desfalco de la entidad, fue negado este martes 14 de abril por una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá.

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Este preacuerdo contempla una reducción en de la pena a 6 años y dos meses, luego de que el exfuncionario aceptara su responsabilidad por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación en el marco de este caso de corrupción.

Sin embargo, el despacho de la magistrada de la Sala Penal del Tribunal, Alma Gertrudis Chamat Lozano, negó el preacuerdo en una decisión de segunda instancia tras dejar en firme la del juez quinto penal especializado de Bogotá que no avaló dicho preacuerdo.

El argumento de la magistrada se centró en que Olmedo López ha reintegrado solo $724 millones, lo cual, para el despacho, está por debajo de la mitad de los daños provocados por el desfalco a la entidad.

Así las cosas, la magistrada consideró insuficiente la multa establecida en la negociación, teniendo en cuenta que el implicaod es una de las piezas clave de todo este entramado de corrupción.

“Mi deber es decir la verdad completa”

Previo a conocerse la decisión del tribunal, Olmedo López se había pronunciado sobre su “compromiso” con el proceso.

“Sin importar si se aprueba o no el preacuerdo, mi decisión de colaborar es firme, consciente y no tiene marcha atrás”, se lee en la carta de López. Agregó en el mismo escrito: “Si la justicia requiere más, habrá más”.

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También indicó que sus declaraciones han señalado a “altos funcionarios del Estado; incluyendo consejería presidencial, director del DAPRE, director nacional de la Función Pública, ministros, congresistas y contratistas”, defendiendo lo señalado por él porque

“Mi deber es decir la verdad completa, sin reservas ni consideraciones personales. No se trata de versiones aisladas ni de afirmaciones sin sustento”, puntualizó.

Por otro lado, el abogado José Moreno, quien encabeza la defensa de López, se pronunció por medio de su cuenta de X, reiterando lo dicho por su cliente, que seguirá colaborando con la justicia.

López aseveró que no tuvo la intención de salir del país ni pedir asilo político.

Carta a la Fiscalía

Como se sabe, en junio del año pasado, Olmedo López envió una carta a la Fiscalía General de la Nación en la que pide garantías en el proceso que se adelanta en su contra.

En un misiva de 11 páginas dirigida a la fiscal María Cristina Patiño, el exdirector de la Ungrd expresó su preocupación por la decisión del Juzgado 005 Penal del Circuito Especializado de Bogotá de rechazar el preacuerdo que su defensa había pactado con la Fiscalía General de la Nación, el cual consistía en que Olmedo López pagaría seis años y dos meses de prisión, rebajando a casi la mitad la sentencia inicial, que era de 12 años.

“Mi conciencia está en paz porque he cumplido con mi deber. Hace más de un año entregué la verdad, aporté pruebas, señalé a quienes ocupan las más altas esferas del poder político y administrativo. Lo hice sin esperar indulgencias, sino creyendo que la justicia premial debía proteger a quien se atreve a hablar, no condenarlo al abandono. Y sin embargo, hoy, con profundo dolor, debo decir que me encuentro en un estado de indefensión jurídica, personal y familiar”, se lee en la carta.