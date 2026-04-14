Este martes 14 de abril, el proceso de Silvia Gette Ponce tuvo una decisión judicial clave: Juzgado 16 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla decidió suspender los efectos de la determinación adoptada el pasado 8 de abril por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Control de Garantías de la ciudad que restablecía sus derechos para que asumiera de nuevo la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe.

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El despacho tomó esta decisión tras admitir una acción de tutela interpuesta por el abogado Carlos Felipe Morales Guerrero, representante de víctimas del Ministerio de Educación Nacional, en contra del Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías.

El representante del ministerio expuso su desacuerdo argumentando que el “juez carecía de competencias para tomar las medidas ordenadas”.

En ese sentido, el despacho judicial acogió la acción de tutela y como medida provisional ordenó "la suspensión inmediata de todos los efectos de la decisión proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla, en fecha 8 de abril de 2026, dentro del proceso bajo radicado 08001-61-25-724-2017-00782, hasta tanto no se resuelva de fondo la presente acción de tutela o, en su defecto, el recurso ordinario interpuesto contra dicha providencia”.

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Cabe recordar que el Juzgado Segundo Penal Municipal había fallado el 8 de abril a favor de Silvia Gette Ponce, al considerar que fue víctima dentro del proceso adelantado por la Fiscalía contra Ramsés Vargas Lamadrid y varios miembros del Consejo Directivo de la institución, por hechos ocurridos en 2013.

Según ese proceso, se investiga una presunta manipulación de actas y estatutos que habría permitido a Vargas Lamadrid asumir la rectoría sin cumplir los requisitos exigidos, además de propiciar la salida definitiva de Gette Ponce del cargo.

Finalmente, Vargas Lamadrid y los demás directivos implicados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía.

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