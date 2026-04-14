La siniestralidad vial en Colombia va en aumento, así lo advirtió este martes María Antonia Tabares Pulgarín, directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, (ANSV) durante el Tercer Encuentro Regional de Seguridad Vial que se lleva a cabo en Barranquilla.

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Sostuvo que durante 2025 se registraron en Colombia más de 8.600 muertes en siniestros viales, y que en lo corrido de 2026 ya se han reportado más de 1.300 fallecimientos, siendo las motocicletas los vehículos más involucrados en estos hechos.

La funcionaria advirtió además que la siniestralidad vial se ha convertido en la segunda causa de muerte violenta en el país y en la primera causa de muerte violenta en mujeres cuando viajan como acompañantes.

Asimismo, reiteró que la tendencia sigue siendo preocupante en todo el territorio nacional. “En lo que va corrido del año también vamos con altos índices de siniestralidad vial. No es diferente la realidad que tenemos hoy en el departamento del Atlántico ni en ninguno de los otros departamentos del país; en casi todos tenemos una tendencia constante al alza”, afirmó.

Sin embargo, destacó que en la región Caribe, la ciudad de Montería y Mompox han presentado una disminución en siniestros viales.

La directora también enfatizó que la seguridad vial debe construirse desde el territorio, teniendo en cuenta las particularidades de cada región, como el clima, las dinámicas de movilidad y las condiciones sociales.

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Durante el encuentro que cuenta con la presencia de las autoridades locales y departamentales la directora del ANSV explicó que la mayoría de los siniestros viales en el país se registran por errores humanos más que a fallas en la infraestructura.

Indicó que el exceso de velocidad es una de las principales causas de accidentalidad a esto se le suma las imprudencias y la falta de cultura vial continúan siendo los factores determinantes en la ocurrencia de estos hechos que cada año cobran miles de vidas.