Con el propósito de aportar a la reducción de los índices de siniestralidad vial con acciones de control, pedagogía y seguimiento, la Agencia Nacional de Seguridad Vial se tomó varios municipios del departamento de Sucre.

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La estrategia de intervención que tiene como lema ‘Nos Movemos por la Vida´, desarrolló más de 40 acciones por la seguridad vial en el departamento de Sucre donde entre los años 2023 y 2025 hubo, en especial en Sincelejo, 319 personas lesionadas y 143 fallecidas por siniestros viales, “lo que refuerza la necesidad de mantener y ampliar las acciones de prevención, control y pedagogía”.

Durante cinco días el personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en asocio con las autoridades locales intensificó las acciones de control y pedagogía para la seguridad vial en especial en los corredores de los municipios de Corozal, Tolú y Toluviejo.

Cortesía Agencia Nacional de Seguridad Vial

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Luis Yair Aguilar, director de Infraestructura y Vehículos de la Agencia, sostuvo que “seguimos recorriendo el país y redoblando esfuerzos de la mano con autoridades locales, en nuestra misión y compromiso por el cuidado en las vías. Estamos desplegando toda nuestra oferta y equipo técnico, trabajando por la prevención de la siniestralidad en las vías, resaltamos que los usuarios de motocicleta fueron los más afectados en 2025, y por eso buscamos que las y los ciudadanos utilicen los elementos de protección de seguridad y así lleguen sanos y salvos a sus casas”.

Durante la intervención desarrollaron bicidestrezas; motodestrezas; talleres en atención a víctimas de siniestros viales; Comité Local de Seguridad Vial; educación vial con niñas, niños y adolescente; asistencia técnica en Planes Estratégicos de Seguridad Vial; talleres en control vial; movilidad peatonal; pedagogía a conductores; talleres sobre pacificación de tránsito y gestión de la velocidad, entre otros.