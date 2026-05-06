Las extensas terrazas de las casas del barrio El Cortijo, a pocos pasos del Estadio 20 de Enero, en la ciudad de Sincelejo, se convirtieron en una fuente de ingreso económico para las familias durante los nueve días del Mundial de Sóftbol Masculino Sub 23.

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Así lo confirmaron a EL HERALDO algunos de los moradores de esta zona, entre ellos los integrantes de una familia que entre el sábado 25 de abril y el domingo 3 de mayo -fecha en la que se jugó el Mundial de Sóftbol- despejaron su amplia terraza y la habilitaron para prestar sus servicios como parqueadero de motocicletas.

La garantía de este lugar, a diferencia de los demás, es que las motos estuvieron bajo techo y entre rejas, lo que se convirtió en un gran atractivo en materia de seguridad a pesar de que más de 600 uniformados tanto de la Policía como de la Armada Nacional estuvieron comprometidos en el servicio de seguridad que incluyó patrullajes aéreos.

Hubo otros lugares abiertos, bajo la sombra de los árboles en unos predios frente a las casas de los habitantes de El Cortijo, que también “hicieron su agosto en abril y mayo” porque los asistentes al ahora Estadio Mundialista 20 de Enero también llegaron a estacionar sus motos en esos lugares que estuvieron vigilados y controlados por los responsables de esa actividad comercial temporal.

Uno de los agradecidos porque el Mundial le llevó empleo a la puerta de su casa fue Yahir Hernández Pérez, quien sostuvo que por día logró hacer entre 250 y 350 mil pesos.

Maria Victoria Bustamante Fernandez

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Otra que dejó a un lado los quehaceres del hogar para convertirse en administradora del parqueadero de las afueras de su casa fue Mercedes Navarro Pineda, que logró hacer diariamente entre 300 y 480 mil pesos que le han servido por estos días para el sostenimiento de su hogar que está compuesto por cinco hijos.

Esta mujer fue además una de las beneficiarias de la alcaldía de Sincelejo que le entregó un barril para impulsar su emprendimiento de venta de asados los fines de semana.

A esto se suman los estacionamientos de carros que también habilitaron los habitantes en las plazoletas del barrio.

Y qué decir del aumento de las ventas de fritos que tradicionalmente se ubican en los alrededores de este estadio. Por ejemplo, los esposos Gabriel Martínez y Marta Contreras, propietarios del negocio El Binomio, que tiene 15 años de tradición, nos confesaron que sus ventas se aumentaron en un 300 % durante los días del Mundial de Sóftbol.

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“Este espectáculo que nos trajo el alcalde fue muy bueno para nosotros porque nos aumentaron las ventas, pero también las jornadas de trabajo. Tuvimos que trabajar más de lo normal. Estuvimos aquí en esos nueve días desde las 5:00 de la mañana y hasta las 11:00 de la noche”, dijo Gabriel.

Maria Victoria Bustamante Fernandez

A ellos también los beneficiaron con la entrega de una estufa industrial, en el marco del programa de ayudas a los emprendedores que impulsa el alcalde Yahir Acuña Cardales.

Cifras oficiales

A propósito del mandatario de los sincelejanos, reportó este miércoles 6 de mayo las cifras oficiales que dejó el Mundial deportivo en la ciudad.

Hubo más de 15 mil millones de pesos en ventas de economía popular; más de 3 mil turistas extranjeros y 30 mil visitantes nacionales que generaron una ocupación hotelera entre el 95 y 98% y más de 10 mil empleos temporales directos e indirectos generados por la economía popular.

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El alcalde Yahir Acuña Cardales también destacó entre los logros el hecho de que la administración municipal le abrió sus puertas a delegaciones de todo el mundo, que la ciudad quedó con dos estadios mundialistas, que hubo cero delitos de alto impacto durante el torneo en las zonas de competencia y que la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) escogió a Sincelejo como la mejor afición del sóftbol del mundo.

“Demostramos que somos una afición que ama el sóftbol. Con orgullo dejamos en alto el nombre de nuestra tierra y reafirmamos una vez más que estamos viviendo la época dorada del deporte”, puntualizó el alcalde de los sincelejanos.