El defensa colombiano Cristian Borja, de las Águilas del América del fútbol mexicano, sufrió una lesión de rodilla y estará ausente de las canchas en los próximos partidos de su equipo en el torneo Clausura 2026.

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La directiva de las Águilas confirmó este domingo en sus redes sociales que Borja se lastimó el ligamento colateral medial de la rodilla derecha y el tiempo de su recuperación dependerá de cómo evolucione.

Borja es uno de los fijos en la alineación titular del entrenador brasileño Andre Jardine, que en el presente campeonato puso a jugar al zaguero en 16 de los 17 partidos de la fase regular, 15 de ellas como titular.

El jugador salió del partido que América empató 3-3 este domingo con los Pumas UNAM en el partido de ida de los cuartos de finales del Clausura y su baja se une a las numerosas del América, que esta semana perdió al colombiano Raúl Zúñiga, por una fractura de clavícula, y hace unas horas al delantero uruguayo Brian Rodríguez, por molestias musculares.

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Este domingo, América se vio superado por los Pumas en gran parte del partido, pero sacó provecho de la falta de concentración de los universitarios y empató el duelo con dos penaltis, cobrados por Henry Martín y Alejandro Zendejas.

A pesar de empatar, el equipo azulcrema está obligado a vencer a los Pumas el próximo domingo porque de lo contrario, serán los universitarios en acceder a la fase de los cuatro mejores.