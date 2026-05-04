Está listo el camino para lo que será la lucha por el bicampeonato. Junior se enfrentará ante Once Caldas en los cuartos de final de la Liga-I.

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El equipo rojiblanco tendrá que abrir en el estadio Palogrande, de Manizales, muy seguramente el próximo domingo, mientras que la revancha será la próxima semana en el estadio Romelio Martínez.

Por ese mismo lado también se enfrentarán América de Cali e Independiente Santa Fe.

El compromiso de ida será en el estadio Pascual Guerrero y la revancha será en El Campín, de Bogotá.

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En caso de llegar a clasificar a las semifinales, los dirigidos por Alfredo Arias deberán tener más puntos en el acumulado que Santa Fe u América para también poder definir como local en esa fase.

Por el otro lado del cuadro, Atlético Nacional, que finalizó primero, chocará ante Internacional de Bogotá. El juego de ida será en la capital del país y la revancha en el Atanasio Girardot.

La otra llave la protagonizarán Deportivo Pasto y Deportes Tolima. La ida se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, y la vuelta será en el estadio La Libertad.

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En las próximas horas se darán a conocer los días y horas oficiales para estas series de playoffs, pero Junior, al jugar el jueves Copa Libertadores, es muy probable que juegue el otro domingo.