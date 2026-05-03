Una grave emergencia se registró en la tarde de este domingo 3 de mayo en el lote Bulevar Rose de Popayán, donde se desarrollaba el Monster Truck 2026, un evento de exhibición de estos vehículos modificados especialmente para espectáculos y competencias, famoso por sus llantas gigantes, suspensión elevada y gran potencia.

Estos vehículos se usan en eventos donde hacen saltos, giros, carreras cortas y pasan sobre obstáculos como autos viejos o rampas. Mientras una conductora realizaba las maniobras durante el evento perdió el control del vehículo y terminó embistiendo a varios asistentes, entre ellos menores de edad.

De acuerdo con el reporte preliminar de los organismos de emergencia, al menos 15 personas resultaron heridas, quienes fueron auxiliadas de manera inmediata por el personal del evento y luego asistidos por paramédicos.

En varios videos que circulan en redes sociales quedó registrado el momento en el que las personas observaban los trucos que realizaba la mujer en el Monster Truck, cuando de repente pierde el control y, aunque intenta maniobrar, termina arrollando al público.

En las grabaciones se escucha a testigos decir:“Necesitamos todas las ambulancias, necesitamos patrullas, son más o menos 15 a 20 personas heridas. Un Monster Truck les pasó encima".

En otros videos se ve cómo hay varias personas, incluido niños, en el suelo mientras son atendidos por equipos paramédicos.

El coronel Julián Castañeda, comandante de la Policía de Popayán, le dijo a El Tiempo que “era un evento privado. Se presentó una falla mecánica, se salió de la pista. La cifra aún no es oficial.El vehículo se aceleró, no se podía frenar y la persona que conducía está estable".