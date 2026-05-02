El periodista y jefe de Comunicaciones Estratégicas de la Presidencia, Andrés Hernández Ramírez, se pronunció sobre las declaraciones del director de la Ungrd, Carlos Carrillo, en contra del superintendente de Salud, Daniel Quintero. Carrillo afirmó este sábado que el exalcalde de Medellín “llegará al Fomag a hacer show”.

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El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres lanzó duras críticas contra la decisión del presidente Gustavo Petro de ordenar una investigación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y vincular al supersalud en ese proceso.

A través de su cuenta en X, Carrillo aseguró que dentro del Fomag “ya hace meses hay un equipo capaz y honesto” designado por el propio mandatario, el cual —según dijo— viene denunciando irregularidades y enfrentando presuntos hechos de corrupción.

Sin embargo, cuestionó la llegada de Quintero al proceso, señalando que “llegará al Fomag a hacer show y a ganar indulgencias con padrenuestros ajenos”, en referencia a que buscaría protagonismo político en medio de la crisis.

Ante la polémica que generó el trino del director de la Ungrd, el jefe de prensa de Petro le recordó a Carrillo públicamente la directriz emitida por el jefe de Estado, el pasado 23 de abril, que prohíbe a sus ministros y altos funcionarios dar declaraciones sin su autorización, para “mantener coherencia”.

Dicha Directiva Presidencial No. 03 aclara que únicamente el presidente Petro podrá ejercer la vocería en la Casa de Nariño, y pronunciarse respecto a los múltiples temas de la agenda de Gobierno, mientras que los ministros deberán guardar silencio.

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Bajo la premisa de la “unidad de mensaje”, el jefe de Estado será el único que podrá, ante la opinión pública, sobre asuntos estratégicos, políticos, económicos, sociales e internacionales. El resto de jefes de carteras que conforman el Ejecutivo lo tendrán prohibido y solo lo podrán hacer bajo la autorización expresa del presidente de la República, según reza en el documento.

Sin embargo, Carrillo habría incumplido este sábado la directriz presidencial, por lo que Hernández escribió en su cuenta de X: “Doctor Carlos Carrillo lamentablemente debo recordarle la Directiva Presidencial N.° 3 de 2026. Le pido amablemente que sus comunicaciones y declaraciones se manejen internamente y no de manera que generen controversia alguna respecto a las decisiones del Presidente. Existen canales de comunicación directa disponibles para que puedan expresar sus inquietudes sin contravenir la directiva mencionada. Gracias”.

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Además, el jefe de comunicaciones de la Presidencia añadió la Directiva Presidencial No. 03, cuyo documento consta de tres páginas, donde se especifica la nueva orden del Ejecutivo en materia de comunicaciones a la opinión pública.