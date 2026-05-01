El presidente Gustavo Petro se refirió este viernes, desde Medellín, en medio de la movilización nacional por el Día del Trabajo, a tres de sus reformas sociales: salud, pensión y trabajo, indicando que esta última fue aprobada y las otros dos aun no.

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Frente a este panorama, el jefe de Estado lamentó que sus proyectos sociales no hayan avanzado en el Legislativo y criticó la labor de varios congresistas, que según sus palabras, no realizan su trabajo en el Congreso.

El primer mandatario aseguró que le ha pedido a los presidentes del Senado y la Cámara que avalen la pérdida definitiva de investidura de aquellos congresistas que no asistan más de seis veces, sin justificación, a las sesiones parlamentarias, y afirmó que “las mayorías del Congreso obedecen a quienes les entreguen dinero a manos llenas y no a la orden del pueblo, que es mandato popular”.

De igual manera, el presidente se refirió en medio de su discurso a la reforma agraria, y aseguró que de 1 millón de hectáreas entregadas a campesinos, el Gobierno debe pasar a tres. Además mencionó varios de los logros que ha obtenido su administración.

Sobre la transición energética, aseguró que “hemos tenido éxito en Medellín, y que la ciudad la necesita más que nunca. Se refirió también a una posible reforma a la minería: ”Yo no le hecho la culpa al pequeño minero, lo que han hecho los últimos gobiernos es entregarle el territorio a las multinacionales para matar a la humanidad. Una de las reformas que necesita Antioquia sobre todo es la reforma a la minería“.

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Asimismo, Petro afirmó que “hemos logrado que el campesinado tenga acceso a sembrar en sus tierras”, dijo sobre el municipio de Jericó, donde hizo campaña hace cuatro años.

Se refirió a la “inmensa manifestación” de este 1 de mayo en Antioquia, asegurando que si ese departamento ha cambiado -políticamente hablando- es porque el país entero ha cambiado, refiriéndose al apoyo al progresismo.

Petro manifestó que espera que el nuevo gobierno continua con sus políticas de izquierda, con las reformas sociales y el progresismo. “La campaña nuestra tiene que levantar la idea de no solamente se elija a un mandatario, sino que se ponga al frente el mandato del pueblo y que se haga realidad”.