Un total de 67 actividades de manifestación: 29 concentraciones, 31 marchas y siete movilizaciones se llevan a cabo en la mañana de este viernes 1 de mayo por motivo del Día del Trabajo.

Desde el Puesto de Mando Unificado de la Policía Nacional, las autoridades reportaron que las actividades se desarrollan en 60 municipios de 25 departamentos y Bogotá.

En la región Caribe, los ciudadanos salieron a las principales vías de Sincelejo, Cartagena, Santa Marta y otras ciudades.

En la capital de Montería, la movilización arrancó desde el monumento a El Pescador, en la salida de Sincelejo hacia La Variante a Tolú.

La marcha, que culminó en el centro de la ciudad, contó con la participación de más de 6 mil personas, que integran 21 sindicatos, mayoritariamente miembros del magisterio.

Carlos Figueroa Piña, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Sucre, y quien encabezó la movilización de este viernes, sostuvo que tras 140 años de estar institucionalizado el 1° de mayo como Día del Trabajador “seguimos luchando por la dignidad del trabajador, porque se nos respeten nuestros derechos, que se respeten las ocho horas y que se tenga un trabajo bien remunerado, digno y decente”.

Agregó que “se mantienen en las calles porque la clase oligarca de este país quieren mantener la esclavitud laboral”.

En Cartagena se llevan a cabo dos marchas, una que partió de la avenida Pedro de Heredia y recorre barrios como Zaragocilla, los Caracoles y Nuevo Bosque y la segunda arrancó dedesde la zona turística de Bocagrande y finalizará en Torre del Reloj

Así avanzan las marchas en Bogotá

Entretanto, en la capital del país los manifestantes se desplazaron por la carrera Séptima hacia la Plaza de Bolívar, punto encuentro de la movilización, donde se espera que el candidato Iván Cepeda dé un discurso.

Debido a las movilizaciones, TransMilenio informó que esta avanza por la carrera 10 con calle 24, por lo que la flota troncal activó desvíos desde la estación San Diego. De acuerdo con la Secretaría de Tránsito, se ha recuperado la movilidad en algunas vías.

#GestiónDelTráfico



[11:38 a.m.] #AEstaHora | ✅🛣️Se recupera la movilidad en la Carrera 10, en ambos sentidos viales.



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Medellín

En la capital de Antioquia, donde estará el presidente Gustavo Petro, la marcha avanza por La Playa y se aproxima a la avenida Oriental en Medellín.

Prosperidad Social

En las movilizaciones participan sindicatos y otros ciudadanos que se dirigen hacia el Parque de las Luces, punto de encuentro con el mandatario.