Con una masiva participación ciudadana, Malambo conmemoró sus 114 años de municipalidad a través de una marcha por la paz y la convivencia que reunió a más de 3 mil personas, entre estudiantes, autoridades y comunidad en general.

La jornada, que contó con la participación de 14 bandas de paz de instituciones educativas del municipio, se convirtió en un espacio para rechazar la violencia y promover mensajes de unidad, especialmente entre la población joven.

Durante el recorrido, más de 40 uniformados del Ejército y la Policía Nacional garantizaron la seguridad de los asistentes. Asimismo, un equipo logístico conformado por más de 50 personas, junto a funcionarios de la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos, acompañaron el desarrollo de la actividad y velaron por el orden.

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En medio de la movilización, la alcaldesa de Malambo, Yenis Orozco Bonett, reiteró el llamado a fortalecer la convivencia y advirtió sobre la necesidad de atender problemáticas que afectan a la juventud del municipio, como el reclutamiento por parte de bandas delincuenciales.

“Estamos pidiendo al Gobierno nacional que revise el aparato judicial y la normatividad que rige a la infancia y adolescencia, porque está siendo aprovechada por las bandas delincuenciales para reclutar a nuestros jóvenes”, señaló la mandataria.

En ese sentido, destacó la importancia de trabajar desde la familia y la comunidad para prevenir estas situaciones. “La sana convivencia depende de cada uno de nosotros. Tenemos que generar confianza y actuar desde nuestros hogares”, expresó.

Jeisson Gutierrez

La alcaldesa también anunció acciones para fortalecer la seguridad y la prevención en el municipio, como la activación de comités de convivencia en los barrios y la articulación con el Gaula para combatir delitos como la extorsión.

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La jornada continuó en el parque de la cultura Fabio Miranda, donde la administración municipal desarrolló un acto conmemorativo en el que se entregaron becas a jóvenes malamberos para que inicien estudios profesionales en ciencias militares.

Durante este espacio, la mandataria también exaltó a varias personalidades que han contribuido al desarrollo del municipio a lo largo de los años, reconociendo su aporte en distintos sectores.

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Por su parte, Adalberto Peralta, director del Instituto Municipal de Cultura, destacó el significado de la celebración y explicó que, a través de un museo a cielo abierto, se buscó resaltar la evolución de Malambo durante sus 114 años de municipalidad.

“El desarrollo en áreas como las telecomunicaciones, el transporte, las vías y la educación han sido fundamentales para el crecimiento económico y social del municipio”, indicó.

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Desde la administración municipal señalaron que este tipo de actividades permiten no sólo conmemorar la historia del territorio, sino también visibilizar los avances alcanzados desde que la Asamblea Departamental del Atlántico le otorgó la categoría de municipio el 24 de abril de 1912.

De esta manera, la jornada combinó la celebración histórica con un mensaje claro de paz, convivencia y oportunidades para las nuevas generaciones, en un momento en el que el municipio busca fortalecer su tejido social y proyectar su desarrollo.

Jeisson Gutierrez

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