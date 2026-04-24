Un memorando suscrito por el presidente Gustavo Petro les ordena a los ministerios reforzar la publicidad sobre los logros del Gobierno a tan solo 37 días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

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Dispone el documento que cada entidad promueva “los logros fundamentales” de la gestión del Ejecutivo a través de “comerciales televisivos y spots publicitarios”.

El memorando, con rúbrica presidencial del pasado 23 de abril, fue enviado a ministerios, entidades adscritas, direcciones y entidades del Gobierno nacional.

Se ordena en este que de manera “expresa y urgente” se arrecie la difusión de los logros de la Casa de Nariño a través de pauta en medios y redes.

De igual modo, se precisa que cada entidad deberá destinar recursos para esa pauta de sus propios planes de medios: “A más tardar la próxima semana, toda entidad debe estar pautando en canales públicos, privados y redes sociales sus logros fundamentales, de manera tal que los colombianos puedan estar informados de las acciones y avances del Gobierno nacional”.

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Así mismo, se habilitarán espacios cívicos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, coordinados por la estrategia de comunicaciones del Ejecutivo.