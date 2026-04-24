Una falla en el sistema eléctrico regional dejó sin servicio de energía a varios sectores de Cartagena y a municipios cercanos durante la mañana de este viernes 24 de abril.

La situación, que afectó a aproximadamente 398 mil usuarios en Cartagena, Turbaco, Arjona, Mahates y María La Baja, fue atribuida a una eventualidad en el sistema de transmisión, según informó Afinia, filial del Grupo EPM.

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De acuerdo con la compañía, el evento fue identificado a las 6:20 de la mañana, lo que dio paso a la activación inmediata de protocolos de atención y respuesta para atender la contingencia.

Minutos después, a las 6:30 a. m., se inició la coordinación con el Centro Nacional de Despacho (CND), así como el alistamiento de los sistemas de comunicación necesarios para la operación técnica.

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Hacia las 6:45 a. m., se dispuso el despliegue de equipos operativos para ejecutar las maniobras requeridas, en articulación con las directrices del sistema eléctrico nacional.

Las labores de normalización comenzaron a las 7:59 a. m., con el restablecimiento progresivo de los circuitos afectados.

Finalmente, a las 9:25 a. m., el servicio fue restablecido en un 100 % en las zonas impactadas, tras la intervención técnica en 15 subestaciones y 106 salidas de líneas de media tensión.

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La empresa indicó que se mantiene en coordinación con los demás agentes del sistema eléctrico para determinar las causas que originaron la falla.

Asimismo, Afinia agradeció la comprensión de los usuarios y reiteró su compromiso con la prestación de un servicio confiable y la atención oportuna ante este tipo de situaciones.

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