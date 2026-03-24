Ecopetrol confirmó que fue superada la contingencia en el suministro eléctrico que afectó a la Refinería de Cartagena, y aseguró que actualmente todas sus unidades operan con normalidad para atender la demanda de combustibles en el país.

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Según la compañía, el servicio de energía fue restablecido de manera exitosa luego de la falla registrada el pasado domingo 15 de marzo, un hecho que, según precisó, “no ocasionó afectaciones en el abastecimiento de combustibles”.

Y añadió que “una vez se reportó el evento, un grupo de expertos trabajó en el restablecimiento del sistema eléctrico y en el plan de arranque secuencial de las unidades de proceso, que culminó sin incidentes”.

Asimismo, Ecopetrol indicó que, durante el proceso de recuperación, el despacho de productos refinados hacia los proveedores se desarrolló sin contratiempos, garantizando así la continuidad en el suministro y la seguridad energética tanto de la región Caribe como del resto del país.

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La compañía también informó que las unidades de proceso se mantienen en condiciones normales de operación, lo que permite responder adecuadamente a las necesidades del mercado nacional.

Finalmente, frente a las causas del incidente, se conoció que fue designada una comisión investigadora que se encargará de esclarecer lo ocurrido. Mientras tanto, la empresa continúa ejecutando un plan de mitigación de riesgos con el fin de asegurar la confiabilidad y estabilidad del sistema eléctrico en la refinería.

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