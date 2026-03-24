El número de muertos en el accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) ocurrido el lunes en Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, subió a 68 tras el hallazgo sin vida este martes de dos de los cuatro desaparecidos, informó el alcalde de ese municipio, Luis Emilio Bustos.

Leer más: Aumenta a 68 la cifra de muertos en accidente de avión militar después del hallazgo de dos de los desaparecidos

“Nos acaba de subir el número de fallecidos a 68; 68 confirmados que tenemos en la morgue municipal”, dijo Bustos en diálogo con la emisora ‘Blu Radio’.

El mandatario explicó que los cuerpos hallados corresponden a dos de los militares dados por desaparecidos tras el accidente, por lo que aún quedarían otros dos por ubicar.

Le puede interesar: Accidente de avión militar colombiano, entre los peores en América Latina desde 2018

La aeronave, de matrícula FAC 1016, transportaba a 128 personas entre militares del Ejército, tripulación de la Fuerza Aeroespacial y dos miembros de la Policía cuando se precipitó a tierra y se incendió poco después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en una zona selvática de difícil acceso del sur del país.

Además, las Fuerzas Militares indicaron que en el accidente 57 uniformados resultaron heridos, dos permanecen desaparecidos y una persona ilesa.

No olvide leer: Hospital Militar reporta estado de heridos tras accidente de avión Hércules: 21 hospitalizados y un paciente en UCI

Justamente, con el paso de las horas se han conocido los testimonios de algunos los sobrevivientes del trágico accidente aéreo. Uno de ellos es el soldado profesional Jhony Ortiz, cuyo relato fue revelado por su esposa, Natalia Micanquer.

“Negra, papito Dios me quiso dar una segunda oportunidad de vida y estoy vivo de milagro”, contó la mujer durante una entrevista para ‘Blu radio’.

Micanquer también detalló las conversaciones que sostuvo con su esposo horas antes a la caída del avión Hércules C-130.

Lea además: “Compran pura chatarra corrupta para la guerra”: presidente Petro sobre el accidente en Putumayo

“Como a las seis o siete de la mañana se volvió a comunicar y me dijo que ya había llegado el avión Hércules y que llegaría a Bogotá sobre las ocho o nueve de la mañana”, relató.

Luego, Ortiz le comunicó a su compañera sentimental que abordaría la aeronave.

“Bueno, me voy a subir al avión”, dijo el militar.

Minutos después, Micanquer fue notificada del accidente lo que generó momentos de angustia e incertidumbre por conocer el estado de su esposo.

Le puede interesar: Fiscalía Penal Militar abrió indagación tras accidente de avión de la FAC en Puerto Leguízamo

“En ese momento de desespero no sabía nada de él, ni cómo estaba”, indicó.

De acuerdo con la mujer, media hora después de ser notificada logró comunicarse con el soldado.

“Hasta que él me llamó y me dijo: ‘El avión en el que íbamos se estrelló. Estoy golpeado de la cabeza’”, contó.

El soldado Jhony Ortiz fue trasladado hasta el Hospital Militar en Bogotá, donde recibe atención por sus heridas en la cabeza y un brazo fracturado.

“No sé qué tan grave sea la fractura, pero me dijo que está estable”.

Asimismo, el militar relató a su esposa cómo fueron los instantes antes del choque del avión. “Solo recuerdo muchos gritos. Vi un hueco por donde logré salirme, pero tenía la pierna atrapada porque llevábamos mucho equipaje. Había soldados encima mío, me pisoteaban. Con todas las fuerzas que me dio papito Dios logré salir”.

“Le pedí mucho a Dios y logré salir por un hueco. Tenía la pierna atascada, pero con la fuerza que me dio papá Dios logré salir. Estoy bien, solo tengo fracturas en el brazo y varios puntos en la cabeza”, añadió.

De acuerdo con la mujer, para el soldado Ortiz estar con vida es un “milagro de Dios”.

“Me dijo que fue un milagro de Dios, porque cuando él logró salir, el avión explotó. Dice que había mucha bulla y que al instante en que salió fue cuando explotó la aeronave. Había muchos muertos. Por eso dice que Dios le dio otra oportunidad de vida”, sostuvo.

Finalmente, Micanquer resaltó que la comunicación ha sido limitada. “Simplemente me ha dicho que él se encuentra bien, pero no me ha dicho más. El estado no es de gravedad, pero fue trasladado al Hospital Militar Central de Bogotá”, dijo.