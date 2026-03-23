En la mañana de este lunes 23 de marzo se reportó un grave accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo, luego de que un avión de la Fuerza Aérea Colombiana que transportaba a varios uniformados se estrellara contra una montaña, pocos minutos después de haber despegado.

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Tras el siniestro del avión Hércules C-130 de la FAC, la Fiscalía General Penal Militar y Policial abrió una indagación para establecer en qué condiciones se produjo el accidente, que dejó al menos 30 soldados muertos.

La Fiscalía Penal Militar también expresó su solidaridad con los uniformados afectados, e informó que puso en marcha acciones orientadas a esclarecer los hechos.

“En respuesta a este incidente se informa a la opinión pública que se han adoptado medidas inmediatas con el fin de esclarecer los hechos. Se ha iniciado la correspondiente indagación para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente de la aeronave C-130 perteneciente a la Fuerza Aeroespacial Colombiana”, dijo la institución.

De acuerdo a información preliminar, la aeronave llevaba 114 pasajeros y 11 tripulantes. Más de 80 personas resultaron heridas y fueron evacuadas a centros asistenciales de Puerto Leguízamo y poblaciones aledañas.

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Por su parte, el general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, aseguró que que el avión accidentado es un C-130 Hércules, de matrícula 1016, y cubría la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís. Además, que el hecho se registró a las 9:50 de la mañana con “personal de soldados del Ejército Nacional” a bordo.