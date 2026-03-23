En la mañana de este lunes 23 de marzo se reportó un grave accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo, luego de que un avión de la Fuerza Aéreo Espacial Colombiana que transportaba a varios uniformados se estrellara contra una montaña, pocos minutos después de haber despegado.

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El suceso tiene conmocionado al país, ya que con el pasar de las horas se conocen más detalles sobre esta tragedia, que habría dejado más de 50 soldados fallecidos.

De acuerdo a información preliminar, el avión tipo Hércules transportaba alrededor de 110 uniformados de la Fuerza Pública, quienes habían salido del Batallón del Ejército en el sector de La Tagua.

Las autoridades han confirmado algunos de los nombres de los tripulantes fallecidos en el siniestro de la aeronave:

Rodríguez Pulecio Melqui Alejandro

Lozano Castañeda Juana Valentina

González Herrera Jullian David

Rojas Velandia Natalia

Pinzón Reyes Jhonathan Stid

Méndez Torres Javier Fernando

Villa Sánchez Carlos Augusto

Fernández Camargo Jaime Alexander

Malaver Rivero Albeiro

Amador Pinilla Juan Pablo

Rodríguez Jiménez Jhonnier Albeiro

Asimismo, se ha confirmado el rescate de 77 heridos, cifra que podría cambiar a medida que avancen las labores de rescate en el lugar de los hechos.

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En varios videos captados por testigos del accidente se observa el instante preciso en que la aeronave se precipita a tierra y después se incendia, tras haber despegado.

Por su parte, el general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, aseguró que que el avión accidentado es un C-130 Hércules, de matrícula 1016, y cubría la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís. Además indicó que se transportaban 114 pasajeros y 11 tripulantes.