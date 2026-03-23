En la mañana de este lunes 23 de marzo se reportó un grave accidente aéreo en Puerto Leguizamo, Putumayo, donde un avión de la Fuerza Aéreo Espacial que transportaba a varios uniformados se estrelló contra una montaña, según información preliminar.

De momento en redes sociales reportan al menos 90 víctimas mortales, a la espera de confirmación por parte de las Fuerzas Militares.

En su cuenta de X el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que el avión tipo Hércules, que transportaba tropas de la Fuerza Pública, se accidentó en el momento del despegue. pic.twitter.com/bed73EVNF7 — EL HERALDO (@elheraldoco) March 23, 2026

En su cuenta de X el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que el avión tipo Hércules, que transportaba tropas de la Fuerza Pública, se accidentó en el momento del despegue. Por ahora no se tiene información del número de víctimas mortales.

“Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin embargo, aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro”, señaló el ministro Sánchez.

Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública.



Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin… — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 23, 2026

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