En mayo abundan las flores, los desayunos especiales, las fotografías familiares y los homenajes emotivos. Pero mientras el mundo celebra una idea tradicional de la maternidad, existen madres que viven este día desde el silencio, la ausencia, el dolor o la culpa. Madres de las que casi nadie habla.

Están las madres viudas, por ejemplo. Mujeres que no solo tuvieron que aprender a criar en medio del duelo, sino también a reconstruir una identidad emocional después de perder a su compañero de vida. Muchas desarrollan una mezcla compleja entre fortaleza y agotamiento emocional. Son madres que suelen funcionar “por responsabilidad”, aunque por dentro carguen tristeza crónica, ansiedad o una profunda sensación de soledad. Psicológicamente, suelen vivir en estado de hipervigilancia: sienten que no pueden quebrarse porque todo depende de ellas.

También están las madres solteras, muchas veces romantizadas bajo el discurso de la “mujer guerrera”, pero invisibilizadas en sus cargas reales. Algunas enfrentan abandono afectivo, precariedad económica y fatiga emocional permanente. Son mujeres obligadas a asumir simultáneamente el rol de proveedoras, cuidadoras y figuras de autoridad. Con frecuencia desarrollan altos niveles de autoexigencia y sentimientos de culpa por no “alcanzar” para todo.

Y casi nadie menciona a las madres privadas de la libertad. Madres que viven el Día de la Madre detrás de barrotes, separadas de sus hijos, consumidas muchas veces por la culpa, la vergüenza y el miedo a ser olvidadas. Algunas cometieron errores graves; otras fueron víctimas de contextos profundamente violentos y excluyentes. Pero incluso allí, la maternidad sigue viva. Porque una madre no deja de sentir amor por estar presa. El vínculo emocional con sus hijos suele convertirse en su principal razón de esperanza o de sufrimiento.

Existen además madres cuidadoras de hijos enfermos, madres desplazadas, madres migrantes, madres que han perdido hijos y siguen levantándose cada mañana con el corazón roto. Todas comparten algo: una maternidad atravesada por circunstancias atípicas que rara vez aparecen en las campañas publicitarias o en los discursos sociales.

Tal vez este Día de la Madre también deba servir para ampliar la mirada. Para entender que no todas celebran; algunas apenas sobreviven emocionalmente esta fecha. Y quizá el homenaje más humano no sea solamente regalar flores, sino aprender a mirar con empatía a esas madres invisibles que sostienen la vida aun cuando la vida también les duele.

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