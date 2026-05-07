El ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó el asesinato de Mileidy Villada, ocurrido en el municipio de Obando, en el Valle del Cauca, y aseguró que el Gobierno Nacional mantendrá el fortalecimiento de las garantías de seguridad para líderes políticos y candidatos en medio del actual proceso electoral.

A través de un pronunciamiento público, Benedetti expresó solidaridad con la familia de la dirigente política, así como con sus compañeros y la comunidad del municipio vallecaucano.

“Lamentamos y rechazamos de manera contundente el asesinato de Mileidy Villada, concejal y presidenta del Concejo Municipal de Obando, Valle del Cauca”, manifestó el funcionario.

Lamentamos y rechazamos de manera contundente el asesinato de Mileidy Villada, concejal y presidenta del Concejo Municipal de Obando, Valle del Cauca.



Toda nuestra solidaridad con su familia, su partido, sus compañeros y la comunidad de Obando.



La violencia no puede seguir… — Armando Benedetti (@AABenedetti) May 7, 2026

El ministro advirtió además sobre el impacto de la violencia contra quienes ejercen liderazgo político y social en las regiones del país, especialmente en el contexto preelectoral.

“La violencia no puede seguir golpeando a quienes ejercen liderazgo político y social en los territorios, menos en medio del proceso electoral que vive el país”, señaló.

En ese sentido, aseguró que desde el Gobierno se continuará trabajando en medidas de protección y acompañamiento para partidos, candidatos y liderazgos políticos de cara a las próximas elecciones.

Benedetti también indicó que las autoridades ya adelantan las investigaciones correspondientes para identificar y capturar a los responsables del crimen.

El asesinato de la presidenta del Concejo de Obando volvió a encender las alertas sobre la seguridad de líderes políticos en distintas regiones del país, en momentos en que se intensifica la actividad electoral rumbo a los comicios de 2026.