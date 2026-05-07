Dos hombres que se movilizaban en una motocicleta asesinaron a Mileidy Villada González, presidenta del Concejo del municipio de Obando, en el Valle del Cauca, este jueves 7 de mayo.

Lea también: Registrador insiste en que no se entregará el código fuente de las elecciones: “Puede dar lugar a suplantaciones”

De acuerdo a las primeras versiones, la cabildante se dirigía al municipio de La Victoria cuando los criminales la increparon y le propinaron varios impactos de bala.

Villada González fungía como presidenta del Concejo de Obando por el partido derechista Centro Democrático y, según se evidenció en redes sociales, su nombre aparecía en un panfleto amenazante que circuló la semana pasada.

Junto al nombre de Mileidy también aparecían otros líderes del municipio que hoy temen que se repita lo mismo que le ocurrió a la concejal.

Lea también: Enfrentamientos entre la SAE y la Iglesia Vida Abundante por desalojo del antiguo inmueble de Titos Bolos

Luego de cometido el crimen, las autoridades locales de la municipalidad vallecaucana, ubicada en el norte del departamento, activaron el llamado plan candado para dar con los responsables del homicidio que mantiene consternado al pueblo.

Entre tanto, la Alcaldía Municipal de Obando expresó su pesar por cobarde crimen de la lideresa y lamentó que se repitan hechos como estos en la población: “Hoy nos embarga el dolor por la pérdida de una mujer que trabajo por su comunidad y por el bienestar de nuestro territorio. Extendemos un mensaje de solidaridad y acompañamiento a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento”.

Asimismo, rechazaron “todo acto de violencia que atente contra la vida, la democracia y la tranquilidad de nuestro municipio”. Solicitaron a las autoridades competentes adelantar las investigaciones y “tomar las medidas pertinentes para esclarecer este hecho que hoy enluta a toda la comunidad obandeña”.

Lea también: Comienza proceso de desalojo en el antiguo inmueble de Titos Bolos este jueves

“Obando no puede permitir que la violencia silencie las voces que trabajan por el bienestar colectivo”, manifestaron a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

Este asesinato se da en tiempos de campaña electoral para escoger presidente de la República y en el que hasta los mismos candidatos han sido amenazados de muerte por parte de grupos armados ilegales para sembrar terror entre la población.