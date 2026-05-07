El registrador nacional, Hernán Penagos, insistió en que el código fuente, corazón del software de las elecciones, no será entregado a nadie pese a los pedidos de hacerlo público. Dice el jefe de la entidad encargada de la logística electoral que la decisión se basa en las recomendaciones de desarrolladores que advierten que si se publica corre el riesgo de suplantación.

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“Arriesgar a entregar un código fuente que observado puede dar lugar a suplantaciones, a incidencias que terminan alterándolo, o a hackers que tengan la oportunidad de ver cómo logra que se distorsione, eso no va a ocurrir nunca, porque hay que cuidar primero la democracia”, indicó Penagos durante su intervención en el foro ‘¿Por qué son confiables las elecciones en Colombia?’.

El registrador aseguró que las decisiones de la entidad están basadas en las recomendaciones hechas por los expertos en el tema: “Los que conocen de ciberseguridad dicen: ‘Si hacen eso, cometen un grave error. Pueden terminar generando circunstancias que alteren esos software. Están entregando ustedes una arquitectura, una fórmula, como lo quieran decir, donde pueden encontrar posibilidades aquellos hackers para distorsionarlo, modificarlo o suplantarlo’”.

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Para dimensionar la amenaza, manifestó que solo en las elecciones legislativas de marzo pasado se registraron 50 suplantaciones de la página de la Registraduría. Esto se suma a los casi 300 millones de intentos de ataques de ciberseguridad que “afortunadamente fueron bien enfrentados”.

Dijo que es falso que la Registraduría no tenga control de las herramientas tecnológicas y que es el mismo con el que se está llevando a cabo el proceso de consolidación del escrutinio del Senado de la República. “Ese mismo software fue con el que se procesaron las pasadas elecciones que definieron el Congreso actual y el gobernante actual (Gustavo Petro)”.

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“El proceso electoral en Colombia es eminentemente manual”, recordó al país al responder las dudas sobre la función del software, al tiempo que enfatizó que no existen herramientas tecnológicas con “capacidades superiores” para alterar la voluntad popular. “El software no tiene facultades para modificar la voluntad ciudadana; su función es meramente técnica y de consolidación”, puntualizó.