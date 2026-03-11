El registrador nacional, Hernán Penagos, volvió a salir en defensa de la institucionalidad en el marco del proceso electoral que se lleva a cabo en el país que arrancó con las pasadas elecciones legislativas del 8 de marzo y que terminará a mediados de junio con la segunda vuelta presidencial.

Lea también: El frío testimonio del menor implicado en el asesinato de las hermanas Hernández: describió cómo fueron sus últimos momentos

Durante su intervención en el Congreso Nacional de Municipios 2026 de Fedemunicipios, que se lleva a cabo en Cartagena, Penagos consideró que no es justo que los comicillos mancillen el nombre de personas y de instituciones que están para respaldar la transparencia de la jornada electoral que, de acuerdo con las autoridades, se realizaron en completa calma, incluso la Misión de Observación Electoral (MOE) aseguró que atendió menos quejas que las que normalmente llegan a esa organización si se compara con otros procesos electorales del pasado.

“No es justo que la democracia en Colombia nos cueste tanto, que haya tanta hostilidad para elegir gobernantes, para elegir un Congreso de la República (…) No puede ser que la política partidista se lleve por delante la imagen de las personas, prácticamente a las instituciones. No puede ser que las instituciones terminen prácticamente degradadas por un proceso electoral. Así no funciona una democracia correcta, así no funciona un país democrático”, dijo.

El registrador cuestionó el ruido mediático por las supuestas irregularidades en las elecciones azuzadas por “un caudal de desinformación brutal” del que también ha hecho el presidente Petro que insiste en un fraude.

Lea también: Corte Suprema ordena enviar a la cárcel a los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique por escándalo en la UNGRD

“El lunes deberíamos habernos despertado todos con tranquilidad, con entusiasmo democrático, pero no. Toda esta semana ha sido un caudal de desinformación brutal, cuestionando testigos, cuestionando jueces, cuestionando jurados, cuestionando narrativas que nada tienen que ver”, explicó.

Agregó que, por ejemplo, vio formularios E-14 de Congreso o actas electorales de Senado y de Cámara de Representantes publicados “cuando en los E-14 ni siquiera aparecen las fotos de los candidatos ni los nombres de los candidatos”. Penagos sostiene que esto solo tiene un fin “desmeritar o degradar el proceso electoral o, si se quiere, a la autoridad electoral”. “También expiden comunicaciones diciendo que la Registraduría no ha entregado información al Consejo Nacional Electoral, y tuvo que salir el presidente del CNE a decir que toda esa información la han recibido desde el día domingo”.

“Señalar irresponsablemente a jueces, notarios, registradores o jurados de votación termina deteriorando un sistema que ha funcionado durante décadas en Colombia”, afirmó el funcionario ante los alcaldes del país.

Lea también: Marco Rubio figura en lista de testigos en juicio en Miami por presunto favorecimiento al régimen de Maduro

Advirtió sobre los riesgos de deslegitimar el sistema electoral en medio del debate público, especialmente a puertas de nuevos comicios en el país: “Con este mismo sistema, durante décadas los colombianos han elegido alcaldes, gobernadores, congresistas y presidentes”. Asimismo, indicó que estos señalamientos ya están generando preocupación entre quienes cumplen funciones durante la jornada electoral. “Muchos ciudadanos sienten inquietud de prestar su servicio como jurados de votación por temor a ser expuestos o señalados en redes sociales”.