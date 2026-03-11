Si hay un episodio violento reciente que ha estremecido al Atlántico es el caso de las hermanas Hernández Noriega, dos menores de edad que fueron a verse con otros muchachos que apenas conocían y tras varios días desaparecidas fueron encontradas sin vida y con signos de violencia. Lo que vendría después sería una serie de revelaciones que empezarían a explicar las rebuscadas motivaciones detrás del doble crimen y la cruel manera en la que fueron ultimadas.

Sheerydan Sofía, de 14 años, y Keyla Nicol Hernández Noriega, de 17, fueron asesinadas presuntamente por Juan David Taboada Olivera, de 19 años y conocido con el alias de Tata, quien habría sido uno de los sujetos que sacó de la casa en La Sierrita a las hermanas, junto con otro joven menor de edad que también fue aprehendido.

De acuerdo con información de las autoridades, a los individuos se llegó por el rastreo de un número celular. Tras análisis, dicho contacto dio con el paradero de uno de los sospechosos que, coincidencialmente, había resultado herido en un accidente de tránsito.

Luego, tras identificación, verificación de información y análisis de investigadores de la Policía Judicial, se encontró en este equipo que portaba el accidentado información relacionada con el crimen de las menores. Pero además de otros hechos criminales en los que el mismo sospechoso habría participado en Barranquilla, su área metropolitana y en el resto del país.

Ahora, a casi 10 diez días de la captura de ‘El Tata’ y la aprehensión del otro implicado en el crimen, este último cumplió su audiencia de imputación de cargos este miércoles 11 de marzo.

El ente investigador le imputó los delitos de homicidio agravado, secuestro extorsivo, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, sin embargo, el adolescente no se allanó a los cargos.

Según lo descrito por la Fiscalía, el menor fue quien le dio muerte a la niña Sheerydan Sofía Hernández Noriega y ordenó a otra persona que asesinara a Keyla Nicol.

“Es cuando saco al patio a la menorcita (de 14 años), y comienzo a preguntarle quiénes eran esos pelados a quienes nos iba a poner. Ella dice que eran unos novios que tenían, pero que eso era mentira, solo decían eso porque estaban enamorados de ellas. Cuando yo escucho eso, le pego un tiro en la cabeza. Ella quedó hablando y me decía ‘no más’, y es cuando le pego el otro”, describió la Fiscalía sobre el testimonio entregado por el menor.

Dicha acción del adolescente quedó grabada en un video, el cual se compartió ampliamente en redes sociales. En este se observa cómo presuntamente le dispara en dos ocasiones a la niña de 14 años, quien se encontraba en estado de indefensión.

EL HERALDO tuvo acceso a uno de esos mensajes intimidatorios enviados por el presunto autor de la muerte de las dos menores al contacto de Maricruz Esther Noriega, madre de las menores, y con el cual hoy las autoridades tratan de armar el rompecabezas del dramático caso.

“¡Qué p#@& mala madre es usted! No valora a sus hijas. Vieja ma@$&#. Estaba cobrando 5 millones de pesos por cada una. Se le iba a dejar en 5 millones por los dos. Pero listo. Ahí le di muerte a la primera. Ya le doy a la otra…”, se le escucha decir al presunto autor de la muerte de las menores.

Investigadores de la Policía Judicial indicaron a este medio que ese mensaje hoy hace parte del material probatorio dentro del expediente abierto por homicidio.