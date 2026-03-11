En el municipio de La Paz, Cesar, se lleva a cabo la velación y sepelio de Daniela Zuleta Gnecco, sobrina del actual Rey Vallenato, Iván Zuleta, y del cantante Tomás Alfonso ‘Poncho’ Zuleta. La muerte de esta joven de 15 años, ha causado gran conmoción en la sociedad vallenata, por tratarse de una de las integrantes de una familia con dinastía folclórica y también por ser sobrina de Cielo Gnecco, patrona política del Cesar.

Los actos fúnebres son en medio de una sentida ceremonia cristina para dar paso al sepelio en el cementerio municipal. Se estableció que los familiares escogieron sepultarla en La Paz, de donde es oriunda la familia materna de la menor de edad.

Como se recodara Daniela falleció el pasado lunes en horas de la tarde, cuando después de llegar del colegio y almorzar, entró a su habitación y 40 minutos más tarde su madre la encontró inconsciente tras haber vomitado. De inmediato fue trasladada a la Clínica Erasmo en el norte de Valledupar, donde los médicos indicaron que se encontraba sin signos vitales. Al parecer, tuvo una bronco aspiración.

Su tío Iván Zuleta manifestó que las causas exactas del deceso están por determinar, por lo tanto esperan el dictamen de Medicina Legal, y que las autoridades adelantan las investigaciones respectivas.

Daniela Zuleta era estudiante del grado 11 en el colegio Gimnasio del Norte de Valledupar. Sus compañeros de estudios asistieron al sepelio con la camiseta de promoción y portando globos de color blanco para darle el último adiós.