Dolor y tristeza colectiva es lo que se vive entre los familiares y amigos de Daniela Zuleta Gnecco, una joven de 15 años quien falleció al interior de su vivienda en el norte de Valledupar.

Leer también: Dolor por la muerte de Daniela Zuleta Gnecco, sobrina de Iván Zuleta: familiares y artistas de la música vallenata dan el último adiós

La adolescente era hija de Fabián Zuleta, hermano del actual Rey Vallenato, Iván Zuleta, y nieta del humorista Fabio Zuleta.

Su muerte tomó a todos por sorpresa debido a que la menor de edad, al parecer, luego de llegar del colegio Gimnasio del Norte, donde cursaba el grado 11, entró a su cuarto donde presentó quebrantos de salud y broncoaspiró. Sus familiares al percatarse que estaba inconsciente la trasladaron a la clínica Erasmo, confirmándose su deceso hacía las 6:00 de la tarde, del pasado 9 de marzo.

La noticia de su fallecimiento no tardó en conocerse, entre sus seres queridos, entre ellos el joven Luis Ernesto Orozco, quien además era su compañero de estudios.

“Ella era una de mis mejores amigas, es difícil este duro momento tan repentino, quiero mandarle fuerzas a su papá, mamá y hermana, quienes son muy allegados a mí también, es muy fuerte esto, nuestros amigos y compañeros estamos devastados y en shock, no lo creemos.”, expresó Orozco, hijo del alcalde Ernesto Orozco.

También dijo que no hay claridad en sí que le pudo pasar a Daniela que la llevó a la muerte. “No tenemos claridad lo que ocurrió, a mí me llamaron a las 5:00 de la tarde diciéndome que estaba mal en la clínica, salí de una vez y cuando llegué me dicen que está muerta”.

Importante: Falleció en Valledupar Daniela Zuleta Gnecco, sobrina del actual Rey Vallenato Iván Zuleta

Asimismo, contó que ambos cursaban grado 11, con muchos sueños y metas por cumplir: “Recuerdo que nos sentábamos hablar de cuando yo me fuera a Bogotá a estudiar y ella a Barranquilla, administración de empresas. Era una gran persona y muy feliz, no tengo un mal recuerdo en todas las fotos y videos que tengo junto a ella estaba muy feliz”, puntualizó Luis Ernesto Orozco.

A la velación de esta joven en la Catedral Ecce Homo han hecho presencia diferentes personalidades del ámbito social, político y artístico de Valledupar.

El sepelio se llevará a cabo este miércoles 12 de marzo a partir de las 2:00 de la tarde, en el cementerio del municipio de La Paz.