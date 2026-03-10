La ciudad de Valledupar atraviesa un momento de tristeza tras conocerse el fallecimiento de Daniela Isabel Zuleta Gnecco, una joven de 15 años perteneciente a dos familias ampliamente conocidas en el departamento del Cesar.

Senadora sucreña exige que a los responsables de la muerte de una niña de 6 años les caiga todo el peso de la ley

Montería avanza en soluciones de vivienda para familias en zonas con riesgo de inundación

Así quedó el mapa político para el Senado en el Cesar

La tragedia pasó en la tarde del pasado lunes 9 de marzo y causó un gran impacto entre los conocidos.

De acuerdo con información conocida en las primeras horas, la menor fue encontrada inconsciente dentro de su vivienda por sus familiares. Ante la situación, decidieron trasladarla rápidamente a un centro asistencial de la capital cesarense para recibir atención médica.

Facebook Daniela Isabel Zuleta Gnecco, de 15 años, murió el pasado lunes 9 de marzo

Una vez en la Clínica Erasmo, el personal de salud intentó realizar maniobras de reanimación con el objetivo de salvarle la vida. Sin embargo, los médicos confirmaron que la adolescente había llegado sin signos vitales.

Daniela Zuleta Gnecco formaba parte de dos familias con gran reconocimiento en el Cesar. Era pariente de la dirigente política Cielo Gnecco Cerchar y también sobrina del acordeonero Iván Zuleta, actual Rey Vallenato y figura representativa del folclor vallenato.

RICHARD DANGOND H Iván Zuleta, Rey Vallenato 2025.

Tras conocerse la noticia, diversas personas cercanas al ámbito musical y social del departamento han expresado su solidaridad con la familia, enviando mensajes de apoyo en medio del dolor por la pérdida.

Al parecer medio locales indican que la joven broncoaspiró cuando dormía. La adolescente cursaba estudios en el colegio Gimnasio del Norte.

Liderazgo local, jalonador de la transformación agraria en La Guajira

Asimismo, el caso permanece bajo revisión de las autoridades correspondientes, mientras se realizan los análisis forenses necesarios.

El cuerpo de la menor fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidad que adelantará los estudios para establecer con precisión qué ocurrió.

Los seguidores del vallenato han manifestado mensajes de condolencias y apoyo hacia las familias Zuleta y Gnecco.

¿Quién es Iván Zuleta?

El acordeonero es conocido en el mundo del vallenato luego de coronarse como el nuevo Rey Vallenato en la categoría profesional del Festival de la Leyenda Vallenata.

Su triunfo, más que una victoria personal, representa el reconocimiento a una dinastía de tradición musical que ha marcado el vallenato desde sus raíces: los Zuleta.

“Si me muero hoy, me muero feliz”, dijo en su momento emocionado el acordeonero tras recibir la corona que dedicó a su familia, a su pueblo y, sobre todo, a su mentor musical: “Esta corona no es mía. Es del viejo Emiliano, de Carmen Díaz, de Poncho, de Emiliano, de Héctor, de Mario, de María, de Carmen Sara, de Carmen Emilia… de una dinastía en general. Y de mi padre musical, Diomedes Díaz. Él me lanzó, y desde el cielo sé que está feliz”.