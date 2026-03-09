El departamento del Cesar cuenta de momento con dos senadores. Entre ellos está Didier Lobo Chinchilla, quien llega por tercera vez al Congreso de la República, esta vez con 65.687 votos, un 14,12 % del electorado a través del partido Cambio Radical.

Lea también: El amplio prontuario criminal del hombre asesinado en su vivienda en el barrio Santo Domingo

Lobo Chinchilla es oriundo de La Jagua de Ibirico, donde fue alcalde. Este municipio hace parte del corredor minero, donde consiguió 5.190 votos- 31,26 %. Seguido por el Pacto Histórico con 4.587 votos, y un porcentaje de 27,63 %.

El senador focalizó su estrategia de campaña en recorrer todo el país y conseguir los votos, que posiblemente no alcanzaría en el Cesar. Su propuesta ha estado concentrada en el desarrollo de la región, apoyando la explotación del carbón desde una perspectiva más responsable hacia el medio ambiente y la generación de empleos.

Lea también: Entre tres partidos se reparten las siete curules del Atlántico en la Cámara

También alcanzó la carrera por el Senado por el partido Centro Democrático, Claudia Margarita Murgas, en lista cerrada con 40.752 votos a nivel departamental, y siendo la tercera en la lista nacional. Esta cifra muestra un 8, 81%. Zuleta Murgas en contiendas electorales anteriores intentó llegar a la Gobernación del Cesar, no obstante, no logró la votación esperada y pasó a la Asamblea Departamental donde se caracterizó por ser oposición al gobierno liderado por la casa política Gnecco.

Quien sigue en la ‘pelea’ para llegar al Senado, es José Alfredo Gnecco Zuleta, que de lograrlo sería su cuarta reelección. No obstante, con el 99,56 % de las mesas informadas a nivel nacional cuenta con 72.134 sufragios, conseguidos a través del aval del Partido de la U, en la posición novena de la lista. Su preocupación está con la posición décima en la lista que la ocupa Óscar Eduardo Apolinar Martínez, con 71.736 votos, una diferencia de 398 votos.

Lea también: Los ‘quemados’ más relevantes del Senado y Cámara 2026

Por tanto, la decisión está en las comisiones escrutadoras a fin de que los jueces y notarios revisen los formularios, y den la última palabra.