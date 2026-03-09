La bancada del Atlántico en la Cámara de Representantes tendrá una amplia renovación tras los resultados de este domingo. Así se desprende de los datos preliminares del preconteo, que con un 96,10 % de las mesas informadas reporta una participación de 1.223.133 votantes, que corresponde al 57,33 % de los 2.133.135 de ciudadanos habilitados para participar en estos comicios en el departamento.

Cambio Radical se consolida con la mayor fuerza en el departamento en estos comicios, al alcanzar 320.221 votos, que corresponden al 30,49 % del total de votos válidos. De esta manera se queda con tres de las curules que se encuentran en juego.

La primera de ellas recae sobre Estefanel Gutiérrez, ex concejal de Barranquilla, quien alcanza 94.801 (9,02 %) y se consolida como la mayor votación en el departamento. Le sigue el exdiputado Welfran Mendoza con 78.925 sufragios (7,51 %) y el exconcejal Samir Radi con 56.233 votos (5,35 %).

De esta manera, Cambio Radical mantiene el mismo número de curules alcanzados hace cuatro años. Desde la colectividad se venía proyectando la conquista de una cuarta curul, pero el influencer Felipe Saruma tan solo alcanzó 42.946 votos.

La lista cerrada del Pacto Histórico en el departamento logró una votación de 264.579 votos, quedándose con dos de las curules que recaen sobre Jaime Santamaría y Andrea Vargas. Es de anotar que este movimiento político se queda con un espacio adicional, puesto que hace cuatro años solo alcanzó un escaño.

Por otro lado, el Partido Liberal vuelve a repetir con dos curules al acumular 1 9 0.7 70 votos. La primera es para Jezmi Barraza, quien logra reelegirse con 80.939, siendo la segunda votación más alta en todo el departamento. Cabe recordar que la congresista es hija del actual diputado Sergio Barraza.

En segundo lugar en esta lista se posiciona César Barrera, el hermano de la concejal Heidy Barrera, quien contó con el respaldo de 47.977 ciudadanos en las urnas.

Los perdedores

El gran derrotado en esta jornada es el Partido Conservador, que no logró retener la curul que estaba en su poder. En esta contienda alcanzó 83.146 sufragios. La mayor votación en esta colectividad fue para el exconcejal Juan Camilo Fuentes (41.914).

El Partido de La U, por su parte, llegó a 55.857 votos, pero quedó por fuera de la competencia por una curul. Una suerte similar tuvo la coalición del Centro Democrático, Mira y Nuevo Liberalismo, que llegó a 52 mil papeletas en las urnas.

En el cierre de la tabla se ubican Salvación Nacional (29.164), Fuerza Ciudadana (6.317), Alma Atlántico (5.826 ), Dignidad y Compromiso (3.743), Oxígeno (3.606), Frente Amplio Unitario (3.342) el Partido ASI (3.228).

En el departamento se contabilizaron 28.182 votos en blanco, 21.989 no marcados y 34.869 fueron nulos.