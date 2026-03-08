La senadora Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático, en la oposición, ganó este domingo por abrumadora mayoría ‘La gran consulta por Colombia’, con lo cual será candidata de la derecha en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. Con el 73,71 % de las mesas informadas, Valencia obtenía 2.307.581 votos, equivalentes al 55,6 % de los 4.150.099 votos contabilizados hasta ahora en esa consulta y aventajaba en más de 1,3 millones de papeletas a su rival más cercano, Juan Daniel Oviedo, que sumaba 886.338 sufragios (21,3 %).

El resultado de Oviedo, un independiente que hizo su campaña a pulso, sin contar con maquinaria electoral, sorprendió este domingo porque su mejor pronóstico en las encuestas era un tercer puesto.

En este sentido, Oviedo negó que, en la actualidad, haya algún tipo de propuesta para ser fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

“Hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de propuesta y, además, en la conformación de la Gran Consulta, no existe ningún compromiso de este tipo. Vamos a honrar esa palabra y ese camino que tiene Paloma Valencia”, explicó Oviedo.

El tercero en las urnas finalmente fue el exsenador Juan Manuel Galán, del partido Nuevo Liberalismo y hermano del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que recibió 231.749 votos, equivalentes al 5,5 %.

